Una mujer de Illinois, Estados Unidos, que pasó casi una década intentando quedar embarazada sin éxito dio a luz a su primogénito, unas horas después de ser internada con severos dolores estomacales y descubrir que llevaba 34 semanas de embarazo. Esta es la increíble historia del “bebé milagroso” de Nicci Garlic (34) y su esposo, Kelsie (33).

Los padres primerizos –que se conocieron cuando estaban en la secundaria, pero empezaron a salir cuando se reconectaron por Facebook años después– le dieron la bienvenida a su bebé, Charlie Keith Garlic, a las 12:25 a.m. del pasado 2 de febrero de 2022 en el Northwestern Medicine Central DuPage Hospital en Winfield.

“Un bebé milagroso del que ni siquiera sabíamos que existía”, señaló Kelsie en entrevista con la revista PEOPLE sobre la noticia de cómo se enteró que su esposa estaba embarazada y dio a luz a su hijo en un lapso de 8 a 10 horas, tiempo diametralmente opuesto a los varios años que trataron de convertirse en padres desde que se casaron en 2014.

La súbita llegada del “bebé milagroso”

Desde aquel entonces, los esposos consultaron con especialistas y probaron con fallidos tratamientos de fertilización in vitro. Al cabo de tres años, ambos abandonaron su esperanza de tener un bebé propio y decidieron convertirse en padres adoptivos temporales, llegando a tener bajo su tutela a dos hermanos biológicos de 4 y 6 años.

Cabe resaltar que Nicci tuvo su última menstruación en 2019 por lo que la noticia de su embarazo fue aún más sorprendente. El pasado 1 de febrero, ella salió temprano de la escuela en la que trabaja como maestra para ir a un centro de salud por unos súbitos dolores estomacales que empezó a experimentar.

Kelsie se encontraba en casa con sus hijos adoptivos temporales cuando recibió una llamada telefónica de su esposa dándole las insólitas buenas nuevas. “Estaba sentado viendo a los chicos y ella me llama diciéndome: ‘Hey, no vas a creer esto. Estoy j*didamente embarazada. Y no solo eso, sino que tengo 34 semanas de embarazo’”, señaló.

Nicci Garlic y su esposo, Kelsie, sonríen a la cámara antes que la primera fuera sometida a una cesárea para dar a luz a su bebé, Charlie Keith. | Crédito: Kelsie Garlic / GoFundMe

Un parto lleno de riesgos

Sin embargo, la emoción de la pareja fue corta ya que la presión arterial de Nicci estaba por los cielos y la diagnosticaron con preeclampsia, una seria complicación durante el embarazo que se caracteriza presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones.

Por tal motivo, los doctores optaron por realizar una cesárea por temor a que Nicci pudiera sufrir un derrame cerebral y el niño que llevaba en su vientre pudiera morir. Kelsie dijo que estaba “llorando sin parar”, recordando cómo le rogó a Dios que dejara vivir a su esposa. La cirugía fue un éxito y ahora son los orgullosos padres de un bebé sano.

Piden ayuda para criar a su nueva familia

Pero no todo son buenas noticias en la vida de Nicci, quien viene recuperándose tras haber dado a luz. Actualmente ella no tiene una licencia de maternidad pagada y por eso abrió junto a su esposo una campaña que se hizo viral en GoFundMe para recaudar dinero para cubrir sus gastos inesperados, incluyendo las facturas hospitalarias.

“De no tener hijos hace unos años a tener una familia de cinco (un niño de 4 años, otro de 6 y ahora un recién nacido), mi esposa y yo no podemos sentirnos más felices, pero nos sentimos mucho miedo sobre nuestro futuro financiero y estamos pidiendo ayuda”, escribió Kelsie, recalcando que se sienten muy bendecidos por todo y esperan retribuirles su amor.

“Esta experiencia ha sido increíble y no puedo dejar de llorar de alegría, tanto que me sentí obligada a contarles mi historia. Te deseo lo mejor e incluso si no puedes ayudar, espero que esto te anime a mejorar un poco la vida de alguien hoy. Lo que sea que eso signifique para ti. Nunca se sabe con qué puede estar luchando alguien”, finaliza el petitorio de la pareja.