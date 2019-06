Un oso de peluche ayudará a los niños que sienten antipatía por las bolsas intravenosas

► Kourtney Kardashian lució un vestido que ha fascinado a muchas chicas



Cuando Ella Casano tenía 7 años, los médicos le diagnosticaron Púrpura Trombocitopénica Tdiopática (PTI), una afección autoinmune que provoca niveles de plaquetas inusualmente bajos, sangrados y moretones excesivos. Por ese motivo, esta chica de Estados Unidos debe acudir regularmente al hospital para recibir transfusiones intravenosas.

Tal como dijo a CBS, ello no le gustaba en lo absoluto. Dicho malestar, increíblemente, fue el combustible que usó su creatividad para crear algo destinado a ayudar a otros niños que padecen el mismo inconveniente con las bolsas intravenosas.

El resultado de su labor se llama Medi Teddy, un peluche con forma de oso que cubre esas bolsas con el fin de hacer más llevadero un tratamiento que conlleve su uso.

Ella Casano no se sentía cómoda al ver las bolsas intravenosas. (Wikipedia)

DINERO

Ella Casano decidió patentar su invento y llevar las cosas a un nuevo nivel. La familia de la joven, quien ahora tiene 12 años, logró que la empresa New England Toy viera con buenos ojos la iniciativa. Los responsables de la compañía accedieron a ayudarla con la condición que junte suficiente dinero.

Por ello se creó una petición en Go Fund Me. Cientos de personas no dudaron en donar dinero para así hacer que Medi Teddy se confeccione al por mayor. Es así que Ella Casano ya acumuló más de 20 mil dólares, cantidad que fue reunida en solo 8 días.