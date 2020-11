2 de 4

La historia de ‘Mostly Harmless’ es una de las más intrigantes del 2020, ya que en esta época resulta inconcebible que alguien salga de excursión por 15 meses en el Sendero de los Apalaches y conozca a tanta gente que nadie se percatara de quien era, ya que no existen muchas formas de tener un nivel de privacidad tan absoluto en una sociedad donde la tecnología se encuentra presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. En su podcast Tech You Should Know, Kim Komando conversó con Nicholas Thompson, editor en jefe de la revista Wired y autor de un artículo sobre ‘Mostly Harmless’, para llegar al fondo del caso. Todo comenzó en 2017 cuando un hombre sin identificar comenzó a recorrer la parte sur del Sendero de los Apalaches desde el parque estatal Harriman, en Nueva York. La gente lo llamaba Denim debido a los pantalones jeans que usaba, pero después empezaron a decirle ‘Mostly Harmless’ o Ben Bilemy. A la fecha, nadie ha sido capaz de confirmar cuál era su verdadero nombre. | Crédito: Pixabay / Referencial