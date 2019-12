Sydney Ferbrache, con tan solo 24 años, tomó una radical decisión en su vida: enterrar el estrés que le generaba su trabajo y su “triste” día a día, para iniciar una nueva vida en las carreteras recorriendo todo Estados Unidos a bordo de su furgoneta, cumpliendo así el sueño que siempre tuvo desde niña. Su historia se hizo viral y comparte su día a día en Instagram.

La joven, originaria de Indiana, se inspiró al ver las fotografías de otra mujer que viajaba alrededor del mundo junto a su pareja. La decisión de dejar todo atrás cobró fuerza al poner en una balanza la “triste vida” que llevaba junto a su novio, pues la pareja trabajaba alrededor de 70 a 80 horas a la semana, algo que ellos calificaron como “vida miserable” pues solo vivían para pagar cuentas y trabajar.

En septiembre de 2017, Sydney Ferbrache y su novio salieron a la carretera tras comprar un Mercedes-Benz Sprinter. Poco tiempo después, los sueños de ambos comenzaron a ser diferenciarse, en ese momento tomaron la decisión de terminar la relación de poco más de año y medio.

“Siempre sentí que era capaz de ir a 100 mph y estaba con alguien que solo podía ir a 50 mph. Sentí que no podía estar haciendo todo lo que quería, o alcanzar las estrellas de la manera que quería, porque él tenía sueños muy diferentes: pensaba que la vida en la furgoneta sería solo pasajera, y eso no me gustó en absoluto. No tengo esa mentalidad, esto no será a corto plaza”, manifestó Sydney a INSIDER.

En marzo de 2018 la relación terminó y en el calor de la ruptura, ella decidió entregarle la furgoneta para mostarle que podía empezar una nueva vida sola. “No quería que pensara que lo había usado para conseguir la camioneta, por lo que decidí entregársela”. El hombre terminó vendiendo el vehículo y saliendo de la vida de Sydney por completo.

En mayo de 2018, la joven había ahorrado lo suficiente para iniciar su nuevo viaje: se compró una camioneta Ford Transi y decidió acondicionarla para emprender su viaje sin fecha de retorno. Añadió cocina, nevera, estufa y un fregadero, además de un dormitorio y un baño. En Instagram publicó cada avance y cuatro meses después la furgoneta ya estaba lista para salir a la carretera, pero a Sydney le faltaba una compañía única e inigualable para iniciar su viaje, fue así que adquirió un cachorro de raza Golden Retriever al que llamó Ella.

Con dos semanas en ruta, la mujer calificó su experiencia de liberadora. "Realmente me sentí libre. Hice que esto sucediera, no puedo creer que realmente lo haya hecho. Fue una sensación genial saber que estoy conduciendo mi casa por todo Estados Unidos". Su primera parada junto a Ella fue el Parque Nacional de Yellowstone. "Me senté allí el primer día, solo mirando por las ventanas las montañas. Pasé dos o tres días con asombro de no poder creer que esta sería mi vida".

En Instagram se ha convertido en toda una influencer y en su cuenta @divineontheroad comparte su día a día en carretera junto a su mascota Ella. Sydeny Ferbrache ha recorrido en poco más de un año cerca de 20 estados, viajando a lugares como Montana, Utah, Arizona, California, Oregón y Quebec en Canadá.

“Creí esta audiencia en redes sociales, y la cantidad de mujeres que me enviaron mensajes diciendo: ‘nunca había oído hablar de van life antes que tú’ o ‘Nuna pensé que podría hacerlo sin una pareja’, la cantidad de personas en el camino que me dicen que es específicamente por mí, es muyu poderoso”, aseguró Sydney.

“Realmente creo que la sociedad nos ha inculcado que debemos temer al mundo y que deberíamos tener un hombre a nuestro lado para ver las cosas. Me gustaría demostrar en la forma que hago las cosas que no es así como tenemos que vivir nuestras vidas”.

