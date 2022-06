Muchas personas utilizan las redes sociales para contar todo tipo de historias. Por ejemplo, una mujer, de 32 años, se viralizó al narrar una incómoda situación que le tocó vivir: después de que su esposo perdió su empleo, ella se quedó cubriendo todos los gastos. Sin embargo, un día descubrió que su amado le mintió y decidió darle un escarmiento.

En una publicada compartida mediante la plataforma de Reddit, la fémina, conocida bajo el nombre de usuaria u/Sandy20994, explicó que su pareja perdió recientemente su trabajo, porque su “jefe narcisista” lo despidió.

“El dinero es escaso y la carga recayó completamente sobre mí para mantenernos y pagar todo, incluido el WiFi”, preció la esposa. Si bien “prometió buscar” empleo, el hombre “comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en su teléfono”. Pasaron tres meses y la mujer empezó a sospechar al no tener noticias alentadoras.

La esposa se molestaba porque su pareja desempleada estaba mucho tiempo en el celular. (Imagen referencial: Pixabay)

Todo era una mentira

El panorama cambió cuando la frustrada novia encontró al antiguo supervisor de su pareja en el supermercado. “Hablamos sobre mi esposo y mencioné cómo lo despidió, pero él me miró confundido y me dijo que no lo despidió, mi esposo renunció por su propia voluntad”, comentó.

De inmediato, la mencionada internauta llegó a su vivienda y encaró a su novio. “Admitió que era cierto y me pidió que lo entendiera porque estaba cansado de tener que trabajar como mesero para gente grosera y odiosa que no lo respeta como debería”, indicó @Sandy20994.

Drástica medida

En medio de la discusión, la enojada fémina le preguntó cómo planeaba pagar sus estudios. Ante esta consulta, el sujeto “se encogió de hombros” y sugirió que ella creara un fondo para él con su salario, ya que nunca más iba a trabajar en el comercio minorista, según informó Newsweek.

En ese momento, @Sandy20994 perdió el control y le hizo saber que cambiaría la contraseña del servicio WiFi para evitar que él la usara hasta que pudiera ingresar. “Me fui al trabajo más tarde y él seguía llamándome diciéndome que le diera la contraseña, pero yo seguía negándome”, concluyó.