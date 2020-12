En Internet se compartió una historia que se volvió viral rápidamente. ¿El motivo? Trata de una mujer que descubrió que su hermana se hacía pasar por la madre de su hija en Facebook. A continuación te contaremos todos los detalles.

La situación fue contada por la propia mujer en Reddit, a través de su cuenta ‘Alarmado-Wolverine’. Ella empezó diciendo que en el momento en que anunció su embarazo a su familia, su hermana estuvo un poco celosa, aparentemente porque había tratado tener un bebé con su expareja, pero la relación de ambos se terminó.

Luego manifestó que hace varios meses su hija nació y se llama Kaia. Debido a que tuvo que volver a trabajar, después de 12 semanas de licencia por materninad, su hermana se ofreció a cuidar a la bebé una vez por semana.

Si bien significó una gran ayuda para ella, las cosas se pusieron feas cuando una amistad cercana le dijo que su hermana estaba en un grupo de madres en Facebook con otro nombre y publicando fotos de Kaia, llamándola Hers.

Esa misma persona le envió capturas de pantalla de las publicaciones que su hermana realizó. Es por esa razón que tanto la mujer como su prometido decidieron actuar de inmediato.

“Fui a casa de mi hermana y le pregunté directamente sobre lo que estaba publicando en Facebook, ella no lo negó y tampoco tuvo explicación. Por eso le dije que tenía prohibido ver a mi hija. Mi hermana se volvió loca y dijo que no podía alejar a Kaia de ella y luego me llamó ‘pe**a egoísta’ y comenzó a llorar”, contó.

“Nunca había visto a mi hermana actuar así antes, era alarmante. Le pregunto si hay algo más que necesite saber porque también puede soltar todo, así que me muestra una foto enmarcada que tiene en su dormitorio de ella y mi hija y en el marco está escrito ‘madre e hija’. No voy a mentir, la llamé loca y luego me fui y no he hablado con ella desde entonces, aunque sigue intentando venir y me llama varias veces al día”, aseveró la mujer. Su historia no deja de ser comentada por usuarios de distintos países, como Estados Unidos, México y España.

