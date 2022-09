Recibió una noticia inesperada. Una mujer, aparentemente de Estados Unidos, quedó atónita luego de hacerse una prueba de ADN. Y es que así descubrió que su novio, con quien ya lleva 6 años de relación, es su hermano biológico. En las redes sociales, su historia ha causado revuelo.

“Tengo 30 años y mi hermano 32. Voy a llamarlo mi novio la mayor parte del tiempo mientras escribo esto. Me siento rara con esto. Fui adoptada cuando era un bebé, pero no supe que era adoptada hasta que estaba en la escuela secundaria”, comenzó contando la mujer en una publicación que realizó en Reddit a través de la cuenta LetsSinWith, de acuerdo a The Mirror.

Ella aclaró que no se sintió traicionada al conocer la verdad. “Amo a mis padres y mis padres me aman. A quién le importa si no son mis verdaderos padres”, sostuvo. Luego de ello, indicó que su novio también fue adoptado y que, cuando se conocieron, ese fue un tema que los unió.

Ambos se entendieron muy rápido

“Nuestra relación fue y sigue siendo excelente. Nos entendimos muy rápido. Nos atrajo el uno al otro rápidamente. Nunca conocí a alguien y sentí atracción y familiaridad inmediata. Ahora sé que la comodidad y la familiaridad se deben a que es mi hermano. No es mi medio hermano. Es mi hermano completo”, recalcó.

“Hemos hecho todo lo que una pareja que ha estado junta durante 6 años podría hacer. Nos hemos dicho que nos amamos, hemos tenido sexo, hemos celebrado aniversarios, hemos conocido a la familia del otro”, dijo después, antes de precisar que los dos acordaron no tener hijos.

Quedaron en hacerse una prueba de ADN

Con el fin de averiguar la ascendencia que tenía cada uno, la pareja acordó hacerse una prueba de ADN. “Pedí dos para nosotros, escupimos en el tubo y lo enviamos. Los resultados tardaron como un mes en volver y estaba emocionada de ver lo que éramos, pero antes de que pudiera llegar a eso, vi que éramos hermanos. Me quedé sorprendida, por decir lo menos”, indicó la mujer.

Ella no le contó a su novio de inmediato, pero eventualmente lo hizo. “(Él) No quiere enloquecer ni tomar decisiones importantes hasta que tengamos una prueba real en alguna parte. Pero puedo decir que está asustado y fue extraño estar acostada en la cama junto a él”, aseveró la chica en la publicación que realizó en Reddit hace meses. Desde entonces, no ha brindado más información sobre su caso, que no deja de ser tema de conversación en varias redes sociales.

