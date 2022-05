El proceso de parto es una etapa difícil para las mujeres, sin embargo, en México, una embarazada que tenía 7 centímetros de dilatación se dio el tiempo de maquillarse antes de dar a luz. El video se volvió viral en TikTok y causó polémica, a poco de celebrarse el Día de la Madre. Afortunadamente, no hubo problemas en el parto y la joven se convirtió en mamá de un varón. Conoce los detalles de esta conmovedora historia.

El video fue publicado por el usuario Víctor (@vickmckey) y en las imágenes se puede observar a la mujer recostada sobre una camilla, mientras es grabada por su esposo oriundo de Hermosillo, Sonora. Hasta ahí todo parece seguir su curso natural, pero el detalle es que la gestante tiene a un lado su set de maquillaje que, según explica Quinta Fuerza, lo llevó para retocarse,

“Mi esposa con 7 de dilatación”, es el subtítulo del video, que tiene como fondo musical “Antes muerta que sencilla, del grupo Los horóscopos de Durango. “¿Por qué son tan vanidosas”?, bromeó el esposo de la mujer.

En un segundo video, el usuario de TikTok aparece atendiendo a su esposa (le da cubitos de hielo con una cuchara), mientras ella sigue recostada en la camilla. Los cubos de hielo no son perjudiciales para la salud de las embarazadas en el trabajo de parto, de acuerdo LetsFamily.es.

Usuarios criticaron a mujer

El video, publicado el último martes, se viralizó y ya sobrepasó el medio millón de reproducciones. Algunos usuarios criticaron el hecho de que la mujer se haya maquillado a pocas horas de dar a luz, pues aseguraron que es perjudicial.

“Por cuestión de emergencias no se recomienda maquillarse, pero quieren hacer todo tan público con tal de una buena toma”, escribió una usuaria. “Ay, no. Es importante no maquillarse durante el proceso de parto, la colorimetría del rostro también nos ayuda a identificar urgencias”, comentó otra seguidora.

Se convirtió en mamá

Las etapas del trabajo de parto fueron exitosas y la mujer pudo dar a luz sin problemas. Precisamente, el usuario @vickmckey publicó un video en su cuenta de Instagram donde comparte con la comunidad la imagen del bebé, que es varón, y la alegría de su esposa.

“Gracias a Dios por darnos este hermoso varón, gracias por su salud y la salud de su mami”, escribió en la cuenta de la red social.

¿Las mujeres pueden maquillarse durante el embarazo?

Las mujeres pueden maquillarse durante el embarazo, de acuerdo a Mundo Deportivo, siempre y cuando se aplique sobre la piel productos que sean que sean “hipoalergénicos y que no contengan alcohol, fragancias ni componentes irritantes”. Estos son ideales para respetar la sensibilidad de la dermis y no ocasionar reacciones alérgicas.

En ese sentido, se recomienda “bases de maquillaje livianas, hidratantes y libres de aceites (oil free) para evitar la obstrucción de los poros, así como los polvos sueltos en lugar de los compactos”.