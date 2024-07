Mike Ashkewe, un residente de Guelph, Ontario, y ávido fan de WWE, recientemente experimentó lo que él describe como “un sueño hecho realidad” gracias a la intervención del superestrella de WWE, Cody Rhodes. Esta historia no solo resalta la generosidad del luchador estadounidense, sino también la importancia de la accesibilidad en eventos masivos. La historia es viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Ashkewe ganó boletos para el evento premium de WWE, Money in the Bank, a través de un concurso en Instagram organizado por Toys “R” Us Canadá. Como usuario de silla de ruedas, Ashkewe informó a los organizadores sobre su necesidad de asientos accesibles, algo que inicialmente parecía estar resuelto.

Sin embargo, pronto recibió una decepcionante noticia: la sede del evento, el Scotiabank Arena en Toronto, no podía acomodar sus necesidades. En su lugar, se le ofrecieron aproximadamente US$300 como compensación. Esta oferta no solo fue insuficiente, sino que también ignoraba la experiencia única que representaba asistir al evento en vivo.

La intervención de Cody Rhodes y WWE

Frustrado y decepcionado, Ashkewe recurrió a las redes sociales para compartir su situación. Publicó en X (anteriormente Twitter) mencionando a Toys “R” Us, WWE, el Scotiabank Arena, y varios luchadores, incluidos Cody Rhodes, Drew McIntyre y Seth Rollins. Este post atrajo la atención de las personas adecuadas.

A las pocas horas Ashkewe recibió un correo electrónico de WWE informándole que se habían asegurado asientos accesibles para él y un acompañante en el evento. Además, WWE organizó una llamada personal de Cody Rhodes, quien actualmente ostenta los títulos de WWE Champion y WWE Universal Champion.

La reacción de Ashkewe y el impacto de la inclusión

La llamada de Rhodes dejó a Ashkewe sin palabras. Expresó su esperanza de que futuros organizadores de concursos y eventos consideren las necesidades de la comunidad discapacitada. “Queremos asistir a eventos, conciertos, shows. Queremos ser vistos e incluidos”, afirmó Ashkewe.

Esta situación también subraya la importancia de la accesibilidad en eventos públicos. Edward Faruzel, director ejecutivo de KW AccessAbility, destacó que cualquier concurso debe tener en cuenta que los ganadores pueden ser personas con discapacidades y que deben garantizarse asientos accesibles de igual valor y ubicación.

La historia de Mike Ashkewe y Cody Rhodes es un poderoso recordatorio de cómo pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo. Gracias a la intervención de Rhodes y WWE, Ashkewe no solo asistirá a uno de los eventos más esperados del año, sino que también ha elevado la conversación sobre la accesibilidad en eventos masivos. Esta historia de triunfo y generosidad resuena con la esperanza de un futuro más inclusivo para todos.

