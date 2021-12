Si bien a los 10 años lo habitual es estudiar, jugar y no preocuparse en dinero, una niña de Australia tiene una historia totalmente diferente. Con esa edad, Pixie Curtis es toda una empresaria gracias a sus dos negocios exitosos que creó con su madre, los cuales le han valido para estimar que su retiro podría estar próximo, aunque, obviamente, los planes no son esos.

Junto a su madre, Roxy, creó un negocio de ventas de juguetes, llamado Pixie’s Fidgets, el cual tuvo un éxito casi de inmediato. Y es que, en las primeras 48 horas del lanzamiento de la marca, se agotaron absolutamente todos los productos, dejando una ganancia de más de 140 mil dólares.

Envalentonadas por los serios resultados, la venta de juguetes para niños siguió, aumentando el éxito de esta niña. Aunque parezca aún más sorprendente, este no es el único negocio que tiene la menor.

Cuando nació, su madre creó Pixie’s Bows, marca que se dedica a la venta de accesorios para el cabello, la cual también ha generado grandes frutos para ella.

Pixie Curtis podría retirarse a los 15 años

Debido al tremendo éxito conseguido, esta joven empresaria podría trabajar solo cinco años más y retirarse para vivir cómodamente, según su madre. Sin embargo, esto no está en discusión pues no sucederá y se cree que se mantendrá en el mundo de los negocios para seguir ganando más dinero.

“Puede retirarse a los 15 si quiere, pero no sucederá. Lo más emocionante para mí es el espíritu emprendedor que tiene a una edad tan joven. Yo nunca lo tuve, aunque me inculcaron que tenía que triunfar”, apuntó la madre para el diario The Sun.