Desde que se puso a la venta el Álbum Panini Qatar 2022, millones de fanáticos del fútbol se volcaron a comprar el ejemplar y las figuritas. Sin embargo, no todos han tenido la fortuna de adquirir las láminas por el elevado precio. Ese es el caso de un niño brasileño, que se las ingenió para dibujar a mano su propio álbum. Su historia se volvió viral en las redes sociales.

A diferencia de otros años, el precio del Álbum Panini Qatar 2022 y las figuritas se ha elevado y en los países de América Latina, sobre todo, muchos han desistido adquirirlo, debido a su mala situación económica.

Ese es el caso de Joao Gabriel, un niño de ocho años y su familia natural de Goiânia, municipio brasileño y la capital del estado de Goiás. De acuerdo con NTN 24, en Brasil el álbum de pasta dura cuesta 44 reales (poco más de ocho dólares), el de pasta blanda, doce y cada sobre de láminas a cuatro reales, algo que la familia del menor no podía costear.

Sin embargo, el menor se las ingenió para tener sus propias figuritas: dibujó en un cuaderno a los futbolistas que estarán presentes en el Mundial Qatar 2022. Se destacaron sus futbolistas preferidos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y, desde luego, Neymar.

🇧🇷João Gabriel (8) vive en Goiânia y como no podía comprarse cromos del álbum del mundial, decidió dibujar cada figurita. Ya van 39. Su historia salió en Tv y hoy centenares de personas acudieron al mercado donde trabaja su papá para regarle cromos. La vida es de momentos… pic.twitter.com/LMr73ebXgK — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) August 31, 2022

En los dibujos que se divulgaron también se aprecian a los brasileños Pelé, Gabriel Jesús, entre otros.

Se unieron para cumplirle el sueño de completar el álbum

La historia del pequeño Joao Gabriel se volvió viral en las redes sociales y los usuarios realizaron una cruzada para hacerles llegar a su padre João Teixeira el álbum original y los famosos cromos. El hombre vende frutas en un humilde puesto y, en una entrevista con medios locales, recordó el día en que su hijo se propuso diseñar su propio álbum.

“Había un artículo sobre el álbum de la Copa y decía que quería un álbum. Llegué a casa del trabajo y me dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó que él lo dibujó. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad”, relató Teixeira.

En un video difundido por el portal G1 de Brasil, se ve cómo el menor salta de la emoción tras recibir el ejemplar con las láminas.

“Realmente amaba este álbum”, se le escucha decir.

⚽ João Gabriel tem oito anos e é fã de futebol. Ele ficou sabendo do álbum da copa, mas a família não tinha dinheiro pra comprar. Então, João fez o próprio álbum com direito até a uma figurinha especial.



➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/jrbuefPOEB — GloboNews (@GloboNews) August 30, 2022

La esposa de Cassio, el guardameta de Corinthians, le escribió a la familia para regalarle guantes, una camiseta del portero y el álbum mundialista, según destaca El Tiempo.

