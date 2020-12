En Internet circula una historia que ha generado opiniones divididas entre miles de personas, volviéndose viral. ¿Por qué motivo? Una abuela le cobra a su hija por cuidar a su nieto. En esta nota te daremos a conocer todo lo que se sabe al respecto.

La situación fue contada en una publicación en Reddit realizada por la propia abuela de esta historia, que tiene como usuario ‘iri_baker67’. Ahí manifestó que su hija de 29 años trabaja 5 días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día, de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Es por esa razón que ella le consultó si podía cuidar a su hijo de un año 2 o 3 veces por semana. La abuela le dejó en claro que estaba dispuesta a hacerlo, pero a cambio de recibir un pago de 12 dólares por hora.

“Ella entendió mi necesidad de pago, pero luego me rebajó al solicitar 10 dólares la hora porque afirma que no puede pagarlo ni siquiera con su trabajo de 22 dólares la hora. No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a estar renunciando a ese tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo”, sostuvo la abuela en Reddit.

También contó que su hija le aseguró que proporcionaría comida; sin embargo, luego de asegurar que ama a su nieto, volvió a repetir que no era una guardería. La historia viral generó opiniones dividas en usuarios de distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Hay quienes apoyaron la decisión tomada de la abuela, mientras que otros sostuvieron que debería ser más comprensiva y no debería cobrar.

