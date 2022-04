Un joven de Swansea, Reino Unido, empezó a sentir una picazón en la parte inferior de la espalda hace aproximadamente un año, pero decidió ignorarlo tras creer que se trataba de la picadura de un insecto. Lamentablemente, Jak Howell, de 21 años, descubrió algunas semanas después que tenía una grave enfermedad.

“En la parte baja de mi espalda tenía una mancha y me empezó a picar mucho”, dijo el joven en conversación con el medio Wales Online. “Pensé que era solo una picadura, así que lo ignoré. Luego estaba en la ducha y me rasqué y sangró, estaba sangrando bastante. Le pregunté a mi madre qué pensaba al respecto y ella dijo ‘eso no está bien’”.

“Estaba en estado de negación, pero le envié fotos por correo electrónico al doctor y me dijeron que fuera directamente al hospital”, agregó.

En el Hospital Singleton de Swansea, los médicos le hicieron a Jak una incisión de 2 cm en la espalda para realizar un análisis. Algunos días después lo llamaron y le dijeron que encontraron un melanoma, conocido como el tipo más grave de cáncer de piel según señala la Clínica Mayo en su sitio web.

Tenía apenas 21 años cuando recibió el terrible diagnóstico, y aunque ha sido un ‘torbellino absoluto’ de idas y venidas al hospital, donde se sometió a varias rondas de inmunoterapia, así como una cirugía de espalda, el joven ha decidido enfrentarse a la enfermedad.

“Estoy a la mitad del año de tratamiento, no ha sido muy bueno pero siempre trato de mantenerme positivo”, señaló.

“Por lo general, las personas descubren que tienen melanoma cuando están en las etapas uno o dos, pero me diagnosticaron en la etapa tres avanzada. Ahora estoy en el borde de la etapa 3/4. Pero me mantengo positivo al respecto, ¡tengo qué!”, añadió.

Jak hizo hincapié en el apoyo que ha recibido por parte de sus padres, amigos y colegas, así como de las organizaciones benéficas ‘Young Lives vs Cancer’ y ‘Teenage Cancer Trust’, dedicadas a crear conciencia sobre casos de jóvenes de 16 a 25 años que reciben el diagnóstico de cáncer.

“Hace un año me arrojaron directamente al fondo. Tenía que ir solo a las citas porque las reglas de la pandemia significaban que no podías llevar a nadie contigo. Fue muy difícil, había tanta información [que no podía asimilarla toda]”, recordó. “Pero Young Lives vs Cancer y Teenage Cancer Trust fueron increíbles. Me han brindado una gran cantidad de apoyo. Me han enviado mensajes de texto y me han llamado durante mi tratamiento”.

Ahora, cuando no está trabajando en un pub local o asistiendo a citas médicas, Jak pasa su tiempo apoyando a personas de su edad con problemas de salud mental. “Me apasiona mucho apoyar a los jóvenes con su salud mental”, expresó. “Estoy buscando establecer una campaña para ayudarlos”.

Al preguntarle sobre cuál sería su consejo para cualquier persona que esté preocupada por una mancha en su cuerpo o una molestia similar, fue bastante firme. “¡Mi consejo es que vaya directamente a su médico! Incluso si cree que es la cosa más estúpida, simplemente vaya. Y si es cáncer, hay mucha gente que te puede apoyar”, concluyó.

¿Qué es un melanoma?

El melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y, rara vez, dentro del cuerpo, como en la nariz o la garganta, señala Mayo Clinic en su web.

La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de tener melanoma. Limitar la exposición a la radiación UV puede ayudar a reducir el riesgo de tener melanoma.

El riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. Conocer las señales de advertencia del cáncer de piel puede ayudar a asegurar que los cambios cancerosos se detecten y se traten antes de que el cáncer se haya diseminado. El melanoma se puede tratar con éxito si se detecta a tiempo.

Los melanomas pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Con mayor frecuencia, aparecen en partes que estuvieron expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y el rostro.

Los melanomas también pueden producirse en las partes que no tienen mucha exposición solar, como las plantas de los pies, las palmas de las manos y los lechos de las uñas. Estos melanomas ocultos son más frecuentes en personas que tiene la piel más oscura.

Los primeros signos y síntomas del melanoma suelen ser:

Un cambio en un lunar existente

La formación de un nuevo bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel

El melanoma no siempre comienza como un lunar. También puede aparecer en la piel de aspecto normal.