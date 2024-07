En una situación que ha generado controversia en las redes sociales, una novia próxima a casarse ha solicitado a sus amigas que paguen 300 dólares cada una para asistir a su despedida de soltera. Este inusual pedido fue compartido por una de las damas de honor en Reddit, quien expresó su sorpresa al recibir un enlace en línea para reservar su lugar en el evento, acompañado de una solicitud de pago.

La dama de honor, quien también es prima de la novia, describió su incredulidad ante esta petición. Según su publicación en Reddit, al preguntarle a la novia sobre este costo adicional, la respuesta fue que cada invitada debería cubrir sus propios gastos. Esta situación ha generado un debate sobre la etiqueta y las normas sociales en torno a las celebraciones prenupciales.

Reacciones y opiniones en las redes sociales

La publicación en Reddit recibió más de 100 comentarios, muchos de los cuales respaldaban a la dama de honor y cuestionaban la práctica de cobrar a los invitados por asistir a un evento social como una despedida de soltera. Los usuarios expresaron que es inusual y poco cortés esperar que los invitados costeen su participación en un evento organizado para celebrar a la novia.

“Esto no es ‘normal’”, escribió una persona. “Es de mala educación esperar que la gente desembolse esta cantidad de dinero por una ducha”. “No se invita a los invitados a un evento y se les cobra 300 dólares”, comentó otra persona. “Así no se invita a los invitados. Cuando se invita, se paga. Cuando se planifica una salida en grupo, todos pagan”.

Otro usuario intervino: “¿Cuándo empezamos a reservar lugares caros para una despedida de soltera? Entiendo que hay algunos costos para una despedida de soltera, pero siempre he ido a despedidas de soltera en la casa de alguien y se decora para que sea festivo. ¿Cuándo nos volvimos tan extravagantes?”.

Algunos comentarios enfatizaron que, tradicionalmente, el anfitrión o la anfitriona de un evento son responsables de cubrir los gastos generales, incluidos los de los invitados. Además, se señaló que la organización de eventos más sencillos y económicos, como celebraciones en casa, sigue siendo una opción popular y accesible para muchos.

Muchas personas le pidieron a la autora original que no asistiera a la despedida de soltera. “¡RECHAZA LA INVITACIÓN! Nunca he oído hablar de nadie que cobre entrada para una despedida de soltera”, comentó una persona. “No ir ES una opción”, escribió otro.

Decisión de la autora del Redditt

La autora luego compartió una actualización en los comentarios, confirmando que había tomado la decisión de no asistir a la celebración de su prima.

“Técnicamente podría permitirme ir, pero simplemente no quiero. No quiero gastar tanto dinero en un evento que se centra en una cata de vinos cuando no bebo, y también siento que es simplemente de mala educación esperar que alguien gaste tanto dinero”, explicó, y agregó: “Aun así, le compraré una tarjeta y un regalo para la fiesta y se lo enviaré por correo”.