Mike Hugo es un padre de familia de gran corazón, cariñoso y comprometido con mantener la alegría en el hogar, pese las noticias desalentadoras de su cáncer. Durante el último año, él se ha visto batallando contra la etapa 4 de este ‘mal’, sin embargo, ello no ha cambiado su actitud frente a la vida. Recientemente, tuvo la idea de cantar de ‘My Little Girl’ y su ‘performance’ se lo dedicó a sus pequeñas hijas.

Pese a los tratamientos costosos y la espera de los análisis, Hugo seguiría optimista saliendo con su familia a paseos y a ‘romper con la rutina’. Él es un hombre casado y padre amado por dos pequeñas niñas: “¿Qué puedo hacer para que, número uno, no sea un fantasma para ellos (y) sepan cuánto los ama su papá?”, expresó el protagonista de esta historia al medio Good Morning America.

“Dar a mis hijas todas las lecciones de vida”

Hugo fue diagnosticado en abril pasado con glioblastoma en tapa 4. En medio de su dilema, el estadounidense compartió un largo video en el que explica su sentir y sus expectativas para el futuro. Lo más importante para él sería el bienestar de su familia y buscar a como de lugar un ‘alivio’ para la situación.

Bridget y Brooke, serían su consuelo y su más grande creación, sin embargo, él y su esposa están conscientes de la severidad de su estado: “La media de supervivencia para este cáncer cerebral muy agresivo, es de 14 meses. Eso fue hace unos 10 meses”, relató.

“Lo que he estado tratando de hacer tanto como sea posible es dar a mis hijas todas las lecciones de vida que pueda, en un corto período de tiempo”, continuó contando, pues dio a conocer que su más grande deseo es no perderse la oportunidad de bailar con sus hijas de 6 y 7 años. Las posibilidades de estar en la boda de ellas es poco probable, pero guarda la fe.

“Voy a luchar duro para llegar allí, pero uno de mis sueños, o metas, es hacer un dueto con ‘My Little Girl’ con Tim McGraw”, contó en lo que sería una meta personal que tratará de cumplir: “Si estoy allí, sería increíble porque es una canción hermosa (...) si no estoy allí, al menos puedo ser parte de ese día maravilloso que espero que suceda y que llegue”, confesó.

Cantó con McGraw

Tras darse a conocer su video testimonial, el mensaje se difundió rápidamente en Facebook y llegó a oídos del propio Tim McGraw. El ídolo de música ‘country’ no esperó mucho y mandó a llamar a la familia de Hugo para conocerlos en persona.

Es así que toda la familia y compositor se reunieron en febrero pasado. McGraw se vio identificado con la historia de Hugo, pues se recuerda que creó la canción “Live Like You Were Dying” dedicada a su difunto padre; él murió del mal de glioblastoma.

Hugo pudo completar su sueño y grabó un increíble dueto con Tim McGraw (Foto: @Tim McGraw / Facebook)

“Fuimos al Grand Ole Opry, me puse un esmoquin y bailé con mis chicas en el círculo”, comentó el padre de familia, quien habría cumplido su sueño antes de tiempo. “Fue simplemente increíble. Simplemente una experiencia increíble y estoy muy agradecido de que pudiéramos hacer que sucediera”, contó, a lo que se sumó un póstumo dueto con el artista ¡Dos metas cumplidas!

“Gracias a todos los que compartieron el video de Mike Hugo en las redes sociales y me etiquetaron en los comentarios. Muy contento de haber podido reunirnos en persona, conocer a esta increíble familia”, comentó el cantautor, a lo que Mike agradeció la inolvidable experiencia y dijo que guardará los videos para las futuras ‘bodas de sus hijas’.

“Qué gran historia, esperemos que nada malo le pase a Hugo y sus hijas sean bendecidas con su compañía”, “El cáncer es terrible, qué bueno que la familia está presente”, “Fuerza para la familia y espero que la canción haya quedado estupenda”, se comentó de esta increíble historia.

