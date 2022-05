En las últimas semanas, la pastelera Maryuri Muños estuvo en el ojo de la tormenta por realizar una fallida torta de Mickey Mouse que le encargó un cliente. La colombiana se repuso en un nuevo intento y ahora en las redes sociales se recuerda la ocasión en que probó con un pastel del Capitán América. Conoce la historia.

El pasado 15 de abril, el usuario de TikTok, @ElRealFary, había solicitado los servicios de una panadería para que realice una torta con el diseño de Mickey Mouse. Sin embargo, tras recibir el encargo, denunció públicamente que el pastel no tenía punto de comparación con el original y calificó el trabajo como una “vulgaridad”. Los usuarios de las redes sociales, en tanto, no tardaron en hacer todo tipo de bromas.

Unos días después, la encargada de la torta, Maryuri Muños, salió al frente para defenderse de las acusaciones. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, dijo en declaraciones para El Tiempo.

Tras recibir un taller de capacitación impulsado por el actor Rafael Caparroso, la pastelera mostró una versión mejorada del pastel de Micky Mouse y los usuarios de las redes sociales la felicitaron.

Capitán América y otras de sus creaciones

Pese a las críticas, Maryuri Muños es una repostera que tiene varios años en el negocio. Días después de hacerse pública la denuncia del pastel fallido, recordó en su cuenta de Instagram algunos trabajos que realizó en el año 2019, entre los que destaca el escudo del Capitán América, personaje de Marvel.

“Recuerdo del 2019″, publicó para dejar en claro que fue una de las primeras que hizo, según refiere el sitio TN.

La torta, de acuerdo con la imagen, tiene una cubierta de color azul y sobre ellas se imponen estrellas blancas. En el medio, aparece el escudo del Capitán América.

En otras publicaciones, la colombiana que vive en Barranquilla compartió con los usuarios unas galletitas en forma de vaca y hasta el escudo de Junior de Barranquilla, un equipo de fútbol de su país.