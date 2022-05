La fidelidad y el cariño de los perros no dejan de asombrar al mundo. En Argentina, un profesor acudió a la universidad donde trabaja para dictar una clase, pero fue seguido por su perrita Nala. La mascota fue llevada al salón y compartió un tierno momento con los alumnos. Conoce la historia que se volvió viral en Twitter.

Fue la usuaria Valentina Strasorier quien hizo pública esta curiosa historia en su cuenta de Twitter. La joven compartió con la comunidad una conversación que sostuvo con su padre en WhatsApp, donde le preguntaba por Nala, la perrita de la casa.

“Lo voy a compartir acá también (Twitter) porque la verdad no lo puedo creer”, escribió el pasado 30 de abril.

lo voy a compartir acá también porque la verdad no lo puedo creer jajajajajajajajaj pic.twitter.com/ZkSHRJbzM0 — Valentina (@VStrasorier01) April 30, 2022

En declaraciones con Minuto Argentina, Valentina contó detalles de lo que sucedió aquel día. “Me levanté como a las 9 a desayunar y me di cuenta que mi perra Nala no andaba dando vueltas como siempre. Mi papá no estaba y como es muy compinche con ella se me dio por preguntarle si él se la había llevado”, dijo.

El padre de Valentina, Claudio Strasorier, es profesor en la Universidad Nacional de La Rioja, pero a la joven no se le pasó por la mente que aquel día tenía que dictar una clase. Tras preguntarle por el paradero de Nala, el médico infectólogo le respondió una hora después y le envió dos fotografías. En las imágenes se podía observar a la mascota dentro de un salón de clases.

Siguió a su dueño hasta la universidad

El tuit de Valentina se viralizó y, a la fecha tiene más de 250 mil “Me Gusta”. Ese mismo 30 de abril, el profesor Claudio Strasorier contó que Nala la siguió hasta la universidad, apenas salió de su casa en La Rioja.

“Gracias por aceptar a Nala, mi perrita que hoy me siguió temprano a la mañana hasta la universidad. 25 años de docencia, creo que conseguí una secretaria especial”, escribió el profesor en su cuenta de Twitter, que dio una clase sobre infectología.

Gracias por aceptar a Nala mi perrita que hoy me siguió temprano a la mañana hasta la universidad!!! 25 años de docencia creo que conseguí uan secretaria especial... pic.twitter.com/TUA05kqrbi — Claudio Strasorier (@cstraso) April 30, 2022

La publicación se hizo viral y logró superar los más de 109 mil likes. Además, los usuarios de la red social aprovecharon la oportunidad para compartir memes y fotografías de sus mascotas.