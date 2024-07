En las recientes pruebas olímpicas de gimnasia de Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, los talentosos hombres y mujeres del equipo de gimnasia de EE.UU. (USAG) contaron con alguien muy especial para brindarles apoyo. Este no era un entrenador, ni un médico, sino un adorable golden retriever de cuatro años llamado Beacon, el primer perro de terapia de la USAG, que incluso recibió sus propias credenciales para las pruebas.

Beacon fue contratado a tiempo parcial por la USAG para consolar a los gimnastas y al personal durante las pruebas en Minneapolis, donde los gimnastas competían por un lugar en el equipo olímpico de EE.UU. para París. La presencia de Beacon fue crucial durante estos eventos tan estresantes, ofreciendo un alivio emocional a los atletas en momentos de alta presión.

Este encantador golden retriever no solo asistió a las pruebas con su manejadora, Tracey Callahan Molnar, sino que también se ganó el título de “Goodest Boy” (El mejor chico) del equipo USAG. Tracey, quien ha tenido a Beacon desde que era un cachorro, compartió con ESPN que el perro era inicialmente su animal de servicio antes de ser certificado como perro de terapia a través de Pet Partners.

El impacto positivo de Beacon

Tracey Callahan Molnar destacó en ESPN cómo la presencia de Beacon hace una diferencia significativa: “La ciencia muestra que acariciar a un perro, o incluso ver a alguien acariciar a un perro, puede bajar la presión arterial y la ansiedad, ayudar a aumentar las hormonas de la felicidad como la serotonina y la dopamina, y reducir los niveles de cortisol”.

Como ex gimnasta y entrenadora, Tracey sabe de primera mano cuán valioso puede ser el apoyo emocional durante competencias de alto nivel. No es de extrañar que la presencia de Beacon sea tan apreciada en eventos como las pruebas olímpicas. “Todos quieren saludarlo, y él quiere saludar a todos. Toma 20 minutos llegar... no muy lejos”, comentó Tracey, reflejando la popularidad y el impacto positivo del perro en el ambiente.

La admiración por Beacon es tan grande que uno de los gimnastas sugirió que debería recibir una promoción a “Chief Happiness Officer” (Director de Felicidad). Esta propuesta refleja el profundo impacto que Beacon ha tenido en el equipo y en el ambiente de las pruebas olímpicas.

¿Beacon en París 2024?

Aunque los fanáticos del deporte en EE.UU. ya saben quiénes serán los gimnastas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de París, aún no está claro si Beacon los acompañará. “Estamos investigando si puede ir a París. Como puedes imaginar, es un poco complicado”, compartió un representante de USAG en un comunicado a People.

Un mensaje emotivo en Instagram

Al finalizar las pruebas, Tracey Callahan Molnar compartió un mensaje emotivo en la cuenta de Instagram de Beacon, acompañado de un montaje de fotos y videos. “Aquí hay muchas emociones. Es un gran privilegio para Beacon y para mí pasar tiempo y apoyar a estos increíbles gimnastas y a sus entrenadores, cada uno de ellos. Tenemos un asiento de primera fila para presenciar su compromiso con la excelencia y sus esfuerzos colaborativos para lograrlo”, decía la publicación.

“Estoy orgullosa de que USA Gymnastics haya traído la terapia con mascotas al deporte, y no solo la haya traído, sino que realmente la haya abrazado y apoyado. ¡Mi gratitud es enorme! ¿Y Beacon? Orgulloso ni siquiera rasca la superficie de cómo me siento. Ya sea que estos gimnastas hayan formado parte del equipo olímpico de EE.UU. de 2024 o no, este es el equipo de EE.UU. y estamos honrados de ser parte”, concluía el mensaje.

