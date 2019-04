Viral | Primer jaguar nacido por inseminación es devorado por su madre

Encuentran ardilla con pelaje multicolor y que duplica el tamaño de un ejemplar común



Un avance sin precedentes realizó un equipo de científicos del Center for Conservation and Research of Endangered Wildlife (CREW) el pasado 16 de febrero cuando consiguieron que nazca el primer jaguar del mundo mediante inseminación artificial.

Bianca, la madre jaguar, que tuvo un período de gestación de 104 días sin complicaciones, dio a luz a una hembra "sana y vigorosa".



Sin embargo, se supo hace poco sobre la repentina muerte del cachorro, un hecho lamentable pero bastante habitual entre los jaguares.

"Tanto en cautiverio como en la naturaleza, especialmente en el caso de los carnívoros", señaló un veterinario del equipo tras darse a conocer que el animal fue devorado por su madre solo dos días después de haber nacido.

"Bianca fue madre por primera vez y esto puede haber influido en el resultado del evento. El equipo veterinario no pudo realizar una necropsia porque el bebé ya había sido comido", dijo Samuel Nunes, uno de los portavoces del proyecto.

A pesar de lo ocurrido, los líderes del equipo de investigación dijeron que están contentos con el resultado del proyecto.

"Desde una perspectiva científica, estamos celebrando el hecho de que el cachorro nació sano y que la inseminación artificial fuera un éxito. Es decepcionante que el cachorro no haya sobrevivido más tiempo", dijo la Dra. Lindsey Vansandt, investigadora de CREW.



El nacimiento del cachorro es un hito importante y revigoriza la posibilidad de usar la reproducción asistida como una herramienta para la conservación de esta especie amenazada.

Además, se espera que las nuevas y exitosas técnicas aplicadas sirvan para traer a la vida a otras especies que se encuentran en peligro de extinción.