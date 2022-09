En algunos países como Estados Unidos, los profesores implementan sistemas de recompensas para incentivar a sus alumnos sobre la importancia de la responsabilidad. Sin embargo, una madre criticó a una docente por incluir a las necesidades fisiológicas entre los “canjes”. Conoce más detalles de la historia.

Desi Eleazar Hoffman es madre de una niña que cursa el sexto grado de primaria en una escuela de Estados Unidos. A través de su cuenta de TikTok (@mommastattoos), explicó que su profesora, la Sra. Garrett, implementó un sistema de recompensas que consiste en que sus alumnos ganen “dólares Garrett”.

El dinero ficticio se gana en clase por medio de intervenciones, donación de útiles escolares, entre otras cosas. Según señala Scary Mommy, cuando se llega a obtener cierta cantidad, este puede ser empleado para compensar tardanzas o pedir permiso para ir al baño. Sobre este último punto, precisamente, la usuaria no estuvo de acuerdo y decidió confrontar a la maestra por medio de un video.

El video de la denuncia se hizo viral en TikTok y acumuló más de un millón y medio de reproducciones.

Presentó reclamo

Desi Eleazar Hoffman contó en un video de seguimiento a la profesora para exigirle que su hija vaya al baño cuando ella quiera, sin embargo, descubrió que al hacer esto, le restaría parte de los puntos obtenidos a otros estudiantes.

“Ella (la profesora) nos sienta a todos en mesas y equipos, y si alguien hace algo malo... quita puntos a toda la mesa, y todos en la mesa se enojan mucho contigo”, le dijo la niña a su madre.

“¿Por qué los estudiantes deberían perder puntos y privilegios por necesidades humanas básicas? ¿Por qué los estudiantes deberían perder oportunidades por las acciones de sus compañeros?”, cuestionó después Hoffman.

Luego de presentar su reclamo ante el director de la escuela, se resolvió que su pequeña no participe del “sistema de recompensas”. No obstante, aclaró que no tiene cuestionamientos a que se implemente esa estrategia, siempre y cuando se les deje a los niños ir al baño en el momento que sea necesario.

“Mantenga su excelente sistema de recompensas y deje que los niños usen el baño sin cargo”, afirmó.

