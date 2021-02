Al igual que los trabajadores del sector salud, los profesores también merecen un reconocimiento por el esfuerzo que hacen a diario para mantener a sus alumnos educados durante la pandemia del COVID-19. Es el caso de la maestra Nallely Esparza, que en medio de esta emergencia hizo el mayor de los sacrificios por seguir impartiendo clases, en especial a aquellos estudiantes en las zonas rurales del municipio de Calvillo, en Aguascalientes, México.

El municipio cuenta con un gran número de alumnos que, por la pandemia, tuvieron que dejar la escuela, hasta que Nallely ideó la solución de impartir clases a domicilio desde la tolva de una camioneta. La historia se hizo viral al punto que llegó al fabricante de autos Nissan, y la firma japonesa decidió regalarle a la maestra un vehículo adaptado como un “salón de clases móvil” en la parte trasera y así pueda seguir educando a los niños de escasos recursos mientras no puedan asistir a la escuela.

“Cuando nos enteramos de la labor de esta maestra, nos reunimos para saber cómo podíamos contribuir a este noble trabajo,” comentó Armando Ávila, vicepresidente de Nissan México. “Decidimos apoyar en este proyecto, y qué mejor manera de hacerlo que otorgando a Nallely una pick-up NP300 adaptada especialmente para ella con un salón de clases móvil”, añadió el funcionario de la firma japonesa.

Nallely Esparza dictando clases en la tolva de una camioneta. (Foto: Twitter)

“Estoy sumamente agradecida con Nissan, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases en pleno sol. Tardaba casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar seguimiento a los trabajos”, comentó Nallely durante la entrega de la camioneta. “La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases en la tolva de mi camioneta con una mesita y sillas”, agregó Nallely.

El vehículo fue modificado con una tolva que cuenta con cortinas, puerta trasera, escaleras retráctiles, conexiones eléctricas, sillas y mesas abatibles. Para conservar los protocolos sanitarios y la distancia entre maestra y alumno, Nissan adecuó el salón de clases móvil con un acrílico ubicado en la mesa de trabajo y múltiples puntos de ventilación. Ahora, la maestra Nallely tienen una preocupación menos.