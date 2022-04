Los médicos muchas veces no son reconocidos por su dedicación, a pesar de que tienen que lidiar con una serie de problemas. Eso fue lo que le pasó a una joven médica en Argentina. En la clínica donde trabaja le prohibieron suturar la herida de un hombre que no contaba con dinero. La joven no hizo caso y atendió al paciente. La historia se hizo viral en Twitter.

La protagonista de este episodio es la argentina Florencia Barraza, una médica de 27 años residente de cirugía, quien es muy activa en Twitter. El último 14 de abril, precisamente, compartió con los usuarios una denuncia que se hizo viral en su cuenta personal @FlorBarraza17. Los superiores de la clínica privada donde trabajaba le prohibieron suturarle la herida a un hombre que había sufrido un corte en uno de sus pies. ¿La razón? No contaba con el dinero suficiente.

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y la directora de clínica”, explicó Barraza. “No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar”, continuó.

La situación no amilanó a la médica, quien fue fiel a su juramento hipocrático –como resalta Crónica- y atendió al paciente que urgía de sutura. “Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado. ¡AGUANTE LA SALUD PUBLICA!”, enfatizó.

“En los privados las cosas no funcionan así”

El tuit se hizo viral y, hasta la fecha, logró superar los 97 mil “me gusta”. Además, los usuarios dejaron en evidencia su indignación por el maltrato de la clínica y, por el contrario, felicitaron a Barraza por su gesto.

En otra publicación, la médica reveló lo que le dijo la directora de la clínica, lo que motivó aún más su disgusto.

“Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo: ‘No, en los privados las cosas no funcionan así'. En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos”, escribió.