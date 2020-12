¿Cuándo es el momento apropiado para pedir de vuelta un obsequio después de haberlo entregado? Si bien la respuesta es debatible dependiendo la persona a la que se le dio el presente, en lo que la mayoría concuerda es que jamás debe hacerse si se trata de alguien que recientemente atravesó por un episodio traumático, como la trágica pérdida de un bebé poco después de haberlo traído al mundo.

MIRA AQUÍ: Las historias virales más compartidas de las redes sociales

HAZ CLIC: La historia del bebé que duerme sonriente junto a su madre que falleció mientras él nacía

El portal Kidspot recogió el caso que una afligida madre de familia compartió en Reddit, en el que relata con capturas de pantalla del intercambio de palabras que tuvo por Facebook con esta supuesta “amiga” poco después del nacimiento prematuro del bebé que llevaba en su vientre a las 29 semanas de gestación. “No quería publicarlo aquí, pero no tengo otra opción”, escribió la mujer en la publicación.

En su catarsis, la protagonista de la historia viral contó que esta persona -cuya identidad mantuvo en reserva- “compró unos hermosos obsequios” para su hijo Benjamin cuando nació. “Una manta de felpa suave, un elefante de peluche, botines, algo de ropa y un juguete que canta. No pedí ninguna de estas cosas; como dije, fueron regalos de su parte”, agregó, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

Una semana después de la muerte del pequeño, la mujer contó que su ahora examiga le envió un mensaje preguntándole “si Benjamin había usado o tocado las cosas que le había comprado” porque de no ser así “las quería de vuelta” ya que quería dárselas al hijo recién nacido de otra amistad que tenían en común llamada Laura, no sin antes decirle que “esperaba que estuviera OK y descansando”.

Y es que esta pseudoamiga no solo quería reciclar los regalos sino también “ahorrarse unos dólares” antes de Navidad ; sin embargo, la protagonista de la historia viral no tardó mucho en responderle. “No estoy OK. Tengo el corazón destrozado. No puedo creer que me preguntes eso en un momento así, pero sí tengo todas las cosas excepto la manta, ya que será enterrado con ella. Digo… ¿¡¿Si te parece BIEN?!?”, escribió.

Uno hubiera pensado que la conversación habría finalizado en ese momento, pero la ahora examiga retrucó disculpándose por “el difícil momento” que ella atravesaba e insistiendo en que quería “saber antes de gastar demás” si había “posibilidad de usar otra manta” para el entierro, ya que el hijo de su amiga podría darle un mejor uso y, después de decirle que estaba para lo que ella necesitara, volvió a pedirle que le avisara si podría darle la cobija.

Pero la historia no termina ahí ya que, en otro momento, la persona nuevamente volvió a escribirle preguntándole si podía ir al día siguiente para recoger las cosas, incluida la manta. “¡No! No vengas aquí, por favor. ¡La manta la tiene Benjamin! Puedes tener el resto (de las cosas), las dejaré en tu casa, ni se te ocurra venir aquí. Mi esposo está furioso con estos mensajes que me enviaste una semana después de perder al bebé”, añadió.

“Están empacados en una bolsa… las dejaré en tu casa. La manta está con Benjamin, ya que le dará ‘el mejor uso posible’. Muchas gracias”, sentenció la afligida madre, provocando que su examiga se defendiera diciendo que había sido paciente, que necesitaba saber todo eso por motivos financieros y llegando al extremo de pedir dinero para cubrir el costo de la manta. Esa fue la gota que derramó el vaso y puso punto final a la conversación.

Se supo que al final no le devolvió nada de lo que le había obsequiado y simplemente la bloqueó en redes sociales. En Reddit, los usuarios respaldaron masivamente a la afligida madre, señalando lo bajo que era “hostigar a una madre que acababa de perder a un hijo por cosas que valen unas cuantas monedas” y que esperaban que “cortara todo vínculo con ella y la sacara por completo de su vida”. ¿Qué hubieras hecho de estar en su lugar?

MIRA MÁS HISTORIAS

VIDEO RECOMENDADO

Conoce la verdadera historia de J. Dawson que estuvo en el Titanic

Conoce la verdadera historia de J. Dawson que estuvo en el Titanic