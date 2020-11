Uno de los padrinos de una boda próxima a celebrarse no está dispuesto a ceder a los requerimientos estéticos propuestos por la familia de la novia, específicamente la madre de la futura esposa de su amigo, que exigió que todos los varones que asistan deben afeitarse para el gran día, una idea que a él le parece “jalada de los pelos”.

“[Los padrinos] todos tenemos barbas, pero 4 de nosotros 5 somos calvos por genética. Mi barba forma parte de mi estilo y es el único cabello que me crece, por lo que me siento muy orgulloso de él”, escribió en la popular sección AITA de Reddit el anónimo protagonista de la historia recogida por la sección Lifestyle de Fox News.

En su publicación , el autor asegura que la madre de la novia no entiende por qué no acepta afeitarse, ya que a juicio de ella “solo es cabello” que volverá a crecer. Así que intentó explicárselo usando su mismo razonamiento, aunque sin éxito. “Le dije que me afeitaría si ella hace lo mismo con su cabeza, porque después de todo, solo es cabello”.

“Eso es diferente”, fue la tajante respuesta que recibió el padrino a su contraoferta. Y para hacer las cosas aún más confusas, el padrino contó que la novia no le importa si se afeitan o no, ya que de hecho, el novio tiene barba; sin embargo, no quedó claro si su madre le pidió a su amigo que se rasurara también.

Cual sea el caso, la comunidad de Reddit expresó masivamente su apoyo al padrino al señalar que la madre de la novia había ido demasiado lejos con el descabellado pedido, incluso alabando la propuesta que le hizo para que ella se rasurara la cabeza, y que debería lucir orgulloso su barba, siempre y cuando la tenga bien arreglada.

Si bien la mayoría de comentarios sugerían que hizo bien en declinar educadamente la solicitud de la futura suegra de su amigo sobre afeitarse para la ocasión especial, un usuario de Reddit bromeó diciendo que debería asistir a la boda con una barba mucho más larga a la que tiene de puro rencor. Y tú, ¿qué harías de encontrarte en una situación similar?

