Betty Palomino es una mujer de Tolima, Colombia, que en el año 2006 recibió un diagnóstico desolador tras un grave accidente: los médicos le dijeron que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas; sin embargo, se recuperó y salió adelante, convirtiéndose en una empresaria exitosa.

“Fue muy cruel el pronóstico médico porque ni siquiera me autorizaron a realizar terapia física. Lo único que podía hacer era terapia ocupacional. Y ese fue uno de los golpes más duros porque yo sentía que tenía el derecho a tratar de levantarme y mejorar”, dijo la mujer de 45 años en conversación con el medio Diario Las Américas.

En la actualidad, Betty, quien radica desde 1999 en Atlanta, Estados Unidos, camina solo con la ayuda de un bastón y un par de férulas. Aunque en el pasado sufrió violencia doméstica y enfrentó otras adversidades, asegura que todo esto le sirvió para salir “más fuerte” y ver la vida desde una perspectiva distinta.

Tras superar varios obstáculos, la mujer empezó a trabajar de administradora de empresas y se consolidó como una empresaria líder en la industria de la construcción con la ayuda de su nueva pareja.

“Llegué a este país con muchos sueños y comencé a abrirme camino en los trabajos más básicos y humildes que como inmigrante podía realizar. Trabajé limpiando casas usadas y posteriormente casas nuevas y en construcción, y estando en ese rubro conocí a mi segundo esposo que instalaba ladrillos para proyectos residenciales”, recordó Betty, fundadora de la compañía Roofing & Siding. “Jamás pensé que el mundo de la construcción se convertiría en un nicho laboral en el que podía potenciarme con mi pareja, pero me arriesgué y así comenzó el sueño en el año 2001, en el que ambos hemos ido expandiendo nuestros servicios en el mundo de la construcción”.

Las claves del éxito

Según la empresaria, hay cinco factores claves para alcanzar el éxito. Ella los difunde mediante el ‘método fénix’, ya que el acrónimo de esta palabra da vida en cada letra el concepto de felicidad, éxito, no negociables, inspiración y Factor X, el talento único con el que todos vinimos al mundo.

“El ave Fénix representa el resurgimiento y la resiliencia que todos tenemos. Y el acrónimo de esta palabra habla de esos conceptos que son fundamentales para salir adelante, ya sea después de enfrentar un accidente o de una relación tóxica, como también fue mi caso”, señala.

Por medio de su libro, “De la tragedia al éxito”, Betty comparte más detalles de su caso, con el que busca inspirar a otros a salir adelante.

“Una de las misiones de este libro es demostrar a través de mi historia que la discapacidad no puede detener nuestros sueños personales ni profesionales. En mi caso, y después de enfrentar el accidente, pude construir una hermosa familia y pude ser madre nuevamente de una niña hermosa que hoy tiene 7 años, y eso me permite reconocer lo lindo y lo positivo que me ocurrió, a pesar de haber enfrentado una prueba tan difícil”, expresa. “El libro cuenta mi historia, cómo llegué a Estados Unidos, el accidente, y revela las herramientas que me ayudaron a recuperarme. Comparto mi proceso curativo y terapias como la visualización, ya que esta técnica me ayudó mucho a levantarme”.

Actualmente, Betty, además de ser empresaria, es conferencista y viaja por Estados Unidos brindando ayuda a todas aquellas personas que en algún momento han dudado de sí mismas.