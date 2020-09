3 de 6

“No podían hacer que me fuera así que simplemente me quedé”, bromeó el nonagenario catedrático, que al no poder estar presente en las clases que impartía en la mencionada casa de estudios, ya que es considerado población de riesgo por su avanzada edad, tuvo que adaptarse a estos tiempos modernos y a una nueva forma de enseñar . | Crédito: CBS News / Captura.