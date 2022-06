Muchas mujeres no cuentan con los recursos suficientes para comprarse el vestido de bodas soñado, pero en Estados Unidos alguien está dispuesta a que esto no suceda más. Gwendolyn Stulgis se casó el mes pasado y donó su atuendo de US$ 3 mil a otra novia para que tenga un día más que especial. En Facebook, más personas se unieron al gesto y aquí te contamos los detalles de la historia.

Tiene un color champán, pedrería, encaje y tela transparente en las mangas. El vestido de novia de Allure Bridals podría considerarse perfecto para varias mujeres, aunque puede que escape de sus presupuestos: cuesta 3 mil dólares.

Eso no le importó a Gwendolyn Stulgis, una mujer que estaba próxima a casarse y que había destinado gastar solo mil dólares. Apenas vio la prenda en la boutique local Evaline’s Bridal & Tuxedo, ubicada en Warren, Ohio se enamoró de ella.

Gwendolyn Stulgis gastó 3 mil dólares en el vestido de sus sueños. (Foto: Facebook / Gwendolyn Stulgis).

“Me emocioné al verlo porque era todo lo que realmente quería”, dijo en declaraciones para Insider. “No creo que pudiera haberme imaginado en otra cosa. Ese vestido fue hecho solo para mí”.

Cuando llegó el día de su boda con Frank Stulgis, el 6 de mayo de este año, la novia lo lució más que feliz.

Gwendolyn Stulgis y su esposo Frank se casaron el pasado 6 de mayo. La novia se lució con su vestido y varios usuarios de las redes sociales no escatimaron en elogios. (Foto: Facebook / Gwendolyn Stulgis).

Decidió regalar su vestido

La mujer guardó su vestido de novia en el armario de su casa por algunos días, hasta que se dio cuenta que no era necesario tenerlo más ahí. Entonces pensó en obsequiarlo para que otra mujer pueda tener un día especial cuando se case.

El 17 de mayo pasado, realizó una publicación en su perfil de Facebook en el que daba a conocer su decisión.

“Así que después de mucha consideración he decidido regalar mi vestido de novia. Quiero que vaya para una mujer que merece tener un vestido de sus sueños que no puede permitirse uno o conformarse con algo más en su rango de precios. Me sentí absolutamente hermosa en ella y quiero que alguien más sienta lo que yo sentí”, escribió Gwendolyn.

Gwendolyn Stulgis decidió obsequiar su vestido de novia, pues no creía necesario tenerlo guardado en su armario. (Foto: Facebook / Gwendolyn Stulgis)

La condición que puso la mujer para la entrega del vestido era que la boda debía realizarse en los próximos tres meses y, luego de casarse, que ceda el vestido a otra novia. “(Quiero) que se la pase a otra mujer y sigan adelante mientras el vestido aguante”, precisó en la red social.

Además, Gwendolyn pidió que las interesadas en el vestido expliquen por qué merecían la prenda mediante un comentario o un mensaje a su cuenta de Facebook. La particular “competencia” se iba a cerró el 2 de junio.

Después de recibir los mensajes, ella y su esposo anunciaron a la ganadora dos días después, mediante un directo. La ganadora fue Margaret Hyde.

15 novias más regalaron sus vestidos

Ante el interés de algunas mujeres por imitar el gesto de Gwendolyn, la estadounidense creó en Facebook el grupo “Shared Dream Dresses”, con el objetivo que más novias donen sus vestidos.

“Honestamente, no pensé que tendría tanta tracción, pero estoy emocionado de verlo florecer. Todos deberían sentir la magia y la belleza que sentí el día que me casé con mi mejor amigo”, contó a Insider.

Hasta el momento, son 15 las mujeres que han obsequiado sus vestidos de novias para que otras mujeres puedan utilizarlo. “Estoy más que agradecido por todos los que han querido donar su vestido y hacer felices a los demás”, escribió en Facebook la mujer.

