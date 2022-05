En el 2017, una madre y su hija que viajaban en un auto vivieron momentos de angustia cuando quedaron atrapadas en una inundación. La reacción de las argentinas se volvió viral en las redes sociales por el particular pedido de la conductora y hoy, cinco años después, contaron la verdad de esta historia.

En febrero del 2017, Daniela Mandil y su hija Malena Castelli Mandil retornaban en auto a su casa de Buenos Aires. Era un día lluvioso, pero nunca imaginaron que iban a verse sorprendidas por una inundación durante el camino de retorno. La familia Castelli Mendil se había mudado hace pocos días al nuevo barrio bonaerense y aquella vez tomaron la ruta equivocada, según contó la madre a Clarín.

“20 metros a la izquierda y 50 a la derecha era todo agua. No se veía ni la vereda, ni el arroyo... Nada. Avanzábamos y el agua crecía. Hasta hacía olas arriba del capot”, indicó al sitio web.

La joven tenía 15 años y tomó la situación de manera cómica, mientras grababa lo que veía. Sin embargo, a medida que el agua crecía, el miedo se fue apoderando de ella y de su madre, al punto que el vehículo ya flotaba en el agua.

“Malena se me está quedando el auto”, le dijo su madre, evidentemente nerviosa en el video grabado por la adolescente y difundido en las redes sociales posteriormente.

Acto seguido, la mujer imploró a Dios por ayuda para que ambas puedan llegar bien a casa: “Dale, por Dios, te pido Dios que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Te pido, por favor, llegar a casa”, continuaba.

Durante el dramático pedido, la mujer le dice a Malena que haga lo mismo. “Reza, Malena”, se le oye decir con una voz potente.

La menor, sin embargo respondió que “no sabe rezar”, pero hizo el intento tras insistencia de su madre. Durante la entrevista con el medio argentino, la joven reveló que acudió a un colegio laico y que por ese motivo solo se había aprendido el Padre Nuestro en inglés.

Llegaron sanas y salvas

Daniela reveló que ella y su hija “no son religiosas”, pero la desesperación la hizo recurrir a Dios en ese momento. “Lo único que quería era llegar a la entrada del barrio, que estaba a unas 10 cuadras. Cuando llegamos ahí, no había una sola gota de agua. Los guardias no entendían cómo habíamos llegado”, recordó.

El día después del particular suceso, Malena publicó el video en sus redes sociales y, en cuestión de minutos se volvió viral.

“Pensé que iba a tener, como mucho, cinco ‘Me gusta’. Y cuando me empezaron a bombardear así... No me imaginaba tanta repercusión”, confesó la joven que hoy tiene 21 años.

La mujer de 57 años, por su parte, se enteró por una llamada que realizó la profesora de Malena que el clip viral había llegado incluso a los noticieros.

Clarín publicó el video completo de este singular hecho en el que, al principio sale el rostro desconcertado de Daniela. “No es gracioso lo que estás haciendo”, le dice mientras registraba el episodio.

Madre e hija revelaron, cinco años después de lo sucedido aquel día, que tomaron deportivamente las risas que generó el video y los memes que se crearon.

“A mí me pareció muy divertido, porque la verdad, sacando la parte de mi voz en la que quedo como una loca mística, me gustó que todo el mundo se riera. Al principio me daba vergüenza, eso sí”, contó la madre de Malena.