Una mujer inglesa de 40 años, identificada como Carrie Kearns, solía llegar a casa del trabajo bastante cansada y no entendía por qué. Tras someterse a un tratamiento médico que duró varios meses, recibió un diagnóstico que cambió su vida.

“Desde que era niña, me di cuenta de que era diferente”, dijo la madre de dos hijos al medio Manchester Evening News. “Parecía que no podía encajar con otros niños de mi edad y siempre fui solitaria jugando por mi cuenta. Estaba más interesada en la naturaleza y en jugar con plantas e insectos que en lo que jugaban mis amigos”.

Según explico, su infancia fue complicada debido a que solía ser acosada por diferenciarse de los demás: “Nunca parecía entenderlos, los juegos que jugaban o la forma en que hablaban. Hubo muchos malentendidos porque me tomaba las cosas demasiado en serio y no entendía el punto”.

“La forma en que me vestía no estaba de acuerdo con la moda en ese momento y no me vestía igual que otras personas. A medida que fui creciendo, descubrí que el trabajo era difícil porque me metía en problemas por decir lo que pensaba. Era bastante apasionada y parecía como si fuera agresiva”, agregó.

Foto: @ckpetlosscounsellor

Diagnosticada, luego de 6 meses

Los años pasaron y, tras convertirse en madre, se dio cuenta de que solía llegar agotada a casa luego del trabajo. Por ello, se sometió a un tratamiento con su médico de cabecera, quien luego de seis meses la diagnosticó con autismo.

El especialista le indicó que la razón por la que se sentía tan cansada era porque había estado viviendo “enmascarada todo el día, tratando de encajar”.

“Es un alivio descubrir que eres autista porque te das cuenta de que no tengo nada malo, entiendo que la forma en que pienso, actúo y hago las cosas es normal para mí y está bien hacer esas cosas y ser así”, dijo Carrie.

La mujer comenzó a leer sobre el autismo después de que le dieran el mismo diagnóstico a su hijo menor. Notó rasgos similares consigo misma, especialmente cuando era niña.

“No se puede saber si una persona es autista, pero se puede decir que hay algo diferente. Mi terapeuta dijo que funcionaba bien porque tengo esposo e hijos”, expresó.

Por otra parte, Carrie se siente afortunada por la rapidez de su diagnóstico. “Tuve mucha suerte con el diagnóstico porque no tomó tanto tiempo. Solo esperé alrededor de seis meses, lo cual es absolutamente increíble”.

Autismo: qué es, síntomas y tratamiento

Según la CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida, como una afección genética. Todavía no se conocen otras causas.

Los científicos creen que los TEA tienen múltiples causas que, al actuar juntas, cambian las maneras más comunes en las que las personas se desarrollan.