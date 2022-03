Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, se ha convertido en uno de los cocineros más famosos del mundo gracias a la manera en la que corta la carne y añade la sal a sus platos. Algo que ha hecho que millones de personas compartan videos del carnicero turco haciéndose viral en todo el mundo.

El éxito del cocinero turco en las redes sociales derivó en la inauguración de restaurantes no solo en Estambul sino también en ciudades como Doha, New York, Mykonos, Miami o Londres. Todos ellos muy de moda y bastante solicitados por los clientes más exigentes y los famosos más internacionales.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Salt Bae. En los últimos meses, la cadena de restaurantes de lujo Nusr-Et Steakhouse ha recibido numerosas quejas y críticas de parte de sus comensales. Ahora, se ha sumado el reclamo de un hombre que dice ser un extrabajador de la sucursal de Londres.

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae​, es un cocinero y carnicero turco propietario de Nusr-Et, una cadena de steakhouses. (Foto: Instagram | nusr_et)

EMPLEADO DENUNCIA AL RESTAURANTE DE SALT BAE

Un sommelier que fue despedido del restaurante de Salt Bae por “comer un aguacate después de las 5:30 p.m.” ha calificado al restaurante como un “ambiente de trabajo tóxico”. Guillermo Pérez, de 30 años, de Madrid, comparó al Nusr-Et Steakhouse London con un “fast food para gente rica” por cobrar a los clientes precios exorbitantes, a pesar de supuestamente servirles “papas fritas congeladas”.

MÁS | Salt Bae abre un nuevo restaurante en Las Vegas y eleva aún más el precio de su filete de oro

Pérez fue despedido el 20 de enero luego que un chef lo reprendiera en el comedor del personal, que se comparte con un hotel, por comer su propio aguacate y arroz. A los trabajadores del restaurante de Salt Bae en Londres no se les permite comer en el comedor del personal tras las 5:30 p. m., dijo.

“Llegué con mi propia comida a las 5:35 p. m., tomé un plato y el chef comenzó a gritarme diciéndome que no podía comer del restaurante”, alegó el Sr. Pérez, cuya experiencia laboral incluye lujosos restaurantes, “traté de explique que el aguacate era mío y que solo estaba tomando un plato y unos cubiertos y me acusó de ser agresivo y llamó a mi gerente general”, contó al diario británico Daily Mail.

Guillermo Pérez dijo que presionó a Recursos Humanos para obtener una mejor justificación de su despido. (Foto: Facebook | Guillermo Pérez)

En 30 minutos, se le dijo a Pérez que se presentara en Recursos Humanos, donde lo reprendieron por “discutir con el chef” y le dijeron que no regresara después de ese día. Además, le dijeron que no recibiría el pago de sus descansos trabajados, ni seguiría perteneciendo a la cadena de restaurantes.

“Les dije que no era justo porque no había recibido ninguna advertencia verbal o escrita, y no había hecho nada malo”, dijo Pérez, quien se formó como sommelier en Argentina y trabajó en los mejores restaurantes de Londres. “Quería emprender acciones legales, pero realmente no pude hacer nada porque todavía estaba en mi período de prueba”, agregó.

Pérez dijo que el ambiente de trabajo era “tóxico” debido a los gerentes y empleados que habían sido traídos de Grecia, donde se inauguró el primer restaurante de Salt Bae. Acusó a los gerentes de favorecer al personal traído de Mykonos, ya que a menudo les daban las mesas más grandes o más importantes para servir.

DÓNDE ESTÁN LOS RESTAURANTES DE SALT BAE

Siete están ubicados en Turquía, país donde nació Salt Bae, cinco de ellos solo en Estambul. En el resto de Europa hay dos, en Mykonos, Grecia, y Londres, donde Nusret recibió una crítica muy fuerte.

Otros dos están abiertos en los Emiratos Árabes, en Dubai y Abu Dhabi, uno respectivamente en Qatar, en Doha y en Arabia Saudita en Riyadh. Con el de Las Vegas ahora hay seis restaurantes de Salt Bae en Estados Unidos, los otros están ubicados en Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles y Dallas.

Así luce por dentro el restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: OpenTable)

SALT BAE Y SUS PRECIOS

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 19 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

El restaurante de Salt Bae ofrece un bistec cubierto en oro de casi 2.000 dólares. (Foto: Instagram)

Desde que Salt Bae abriera su restaurante en Londres el pasado septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes sociales su consternación por las cuentas.

Según Chiraag Suchak, un millonario de 33 años, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el local de Salt Bae.

Sin embargo, las decenas de quejas y críticas de los clientes contra su local ubicado en la ciudad de Londres se han hecho bastante frecuentes en las últimas semanas. Tanto es así que hasta los más renombrados críticos gastronómicos han visitado el restaurante de Salt Bae para opinar sobre él.

LOS PRECIOS DE SALT BAE EN LAS VEGAS

El menú está dividido en 5 partes: el banquete principal, el banquete de oro, la carta de vinos, los refrescos y cócteles y los licores. El banquete central enumera los platos no revestidos de oro como las entradas de beef carpaccio, steak tartare o meat sushi y ensaldas como Ottoman sald y Caesar salad.

Pero, por supuesto, la atracción del nuevo local de Salt Bae en la La Ciudad del Pecado son los platos del banquete de oro, más caros que las demás sucursales del chef turco. La Golden Burger de 180 dólares, el Golden Cappucino de 75 dólares y el Giant Golden Salt Bae Tomahawk de 2.400 dólares.

Los precios en el restaurante de Salt Bae en Las Vegas. (Foto: finedinemenu.com)

Los precios del restaurante de Salt Bae en Las Vegas. (Foto: finedinemenu.com)

CUÁNTO GANAN LOS EMPLEADOS DE SALT BAE

El restaurante del carnicero turco Salt Bae en Londres abrió el pasado mes de setiembre y la sucursal londinense continúa en la búsqueda de puestos administrativos como cajeros y personal de mantenimiento, así como también posiciones en la cocina como meseros, chefs de sushi y parrilla.

En la mayoría de puestos de trabajo que se han publicado en un anuncio en la web Caterer.com se solicita personal con experiencia previa. A continuación todas las posiciones y salarios que se ofrecen:

Cajero de restaurante - £ 13.00 la hora

Chef de sushi - £ 14.00 la hora más propinas

Mesero/a de cócteles - £ 15.00 la hora más propinas

Personal de mantenimiento - £ 13.00 la hora

Asistente de baño - Salario competitivo

Los puestos y sueldos que ofrece el restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Caterer.com)

Jefe de sommelier - Salario competitivo

- Salario competitivo Jefe de partida - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Meseros/as - £ 15.00 la hora más propinas

Ayudante de mesero - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Chef de parilla - Salario competitivo

Nota: 1 libra esterlina es igual a 1.36 dólar estadounidense

CARRERA DE SALT BAE

Gökçe visitó varios países, tales como Argentina y los Estados Unidos entre 2007 y 2010, donde trabajó en restaurantes sin cobrar un sueldo, con el fin de ganar experiencia como cocinero y restaurador. Después de su regreso a Turquía, Salt Bae abrió su primer restaurante en Estambul en 2010. Cuatro años más tarde, en 2014, abrió un restaurante en Dubái.

Salt Bae trabajó en restaurantes sin cobrar, con el fin de ganar experiencia como cocinero. (Foto: Instagram)

Gökçe se hizo más conocido a través de una serie de videos y memes virales en Internet a partir de 2017, que muestran cómo corta carne y echa la sal. Ese mismo año durante la entrega de los Premios Laureus, Gökçe sirvió a la medallista olímpica Simone Biles. En diciembre de 2017, recibió críticas por una foto de 2016 en la que aparecía posando delante de una imagen de Fidel Castro.

VIDEO RECOMENDADO

Salt Bae es un chef turco muy famoso en el mundo que logró forjar el millonario imperio del que goza en la actualidad empezando con un trabajo humilde como lo es la carnicería. En el siguiente video, te contamos un poco más de él, que sin duda te dejará sorprendido por su manera de cortar las carnes y los exorbitantes precios que cuesta una comida en su restaurante.