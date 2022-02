Nusret Gokce, más conocido como Salt Bae, se ha convertido en uno de los chefs más reconocidos del mundo gracias a la teatral manera en la que corta la carne y añade la sal a sus platos. Algo que ha hecho que millones compartan videos del carnicero turco haciéndose viral en todo el mundo.

El éxito del chef turco en las redes sociales derivó en la inauguración de restaurantes de lujo no solo en Estambul sino también en ciudades como Doha, Nueva York, Mykonos, Miami o Londres. Todos ellos muy de moda y bastante solicitados por los clientes más exigentes y los famosos más internacionales.

Sin embargo, las quejas y críticas de los clientes contra sus locales se han hecho bastante frecuentes en los últimos meses. Tanto es así que recientemente se ha hecho viral la crítica de un comensal de Salt Bae que dijo encontrar una moneda en su comida. El hecho ocurrió en el Nusr-Et Steakhouse de Miami.

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae​, es un cocinero y carnicero turco propietario de Nusr-Et, una cadena de steakhouses. (Foto: Instagram | nusr_et)

QUEJA VIRAL EN GOOGLE

En los mejores restaurantes siempre se espera recibir un servicio amable, un cierto nivel de atención y, sobre todo, comida de calidad. Entonces, cuando la celebridad de Internet y carnicero turco Salt Bae abrió su local en la ciudad de Miami en febrero de 2019, el público no podía esperar para probarlo.

Sin embargo, afirmó que su experiencia en el restaurante Nusr-Et Steakhouse Miami se vino abajo. La persona que visitó la sucursal en el estado de Florida a mediados del pasado mes de enero afirmó en una crítica publicada en Google que encontró una moneda en la comida que le sirvieron en el local.

La queja viral de la clienta del Nusr-Et Steakhouse Miami, el restaurante del chef turco Salt Bae. (Foto: Google)

“Por lo general, no escribo una reseña sobre lugares porque a veces los lugares tienen días malos, pero este se lleva las palmas. ¡Una de las peores experiencias gastronómicas que he tenido! [...] Disfrutaba de mi puré de papas cuando casi me atragantó con una moneda de diez centavos. ¡SÍ, ESCUCHÓ BIEN, UNA MONEDA DE DIEZ CENTAVOS!”, escribió la furibunda clienta identificada como Nassrine Berry.

Pero ahí no acaba todo. La comensal aseguró que la respuesta del restaurante no fue la adecuada. “El gerente vino a la mesa para disculparse y dijo que lo arreglaría y me traería otro plato de puré (no es que lo quisiera tras lo ocurrido) Esperé y nunca llegó nada. El restaurante ofreció postre que era agradable pero fue demasiado tarde. Para colmo, ¡Me sentí enferma en el momento en que llegué a casa!”, agregó.

SALT BAE Y SUS PRECIOS

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 17 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

El restaurante de Salt Bae ofrece un bistec cubierto en oro de casi 2.000 dólares. (Foto: Instagram)

Desde que Salt Bae abriera su restaurante en Londres el pasado septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes sociales su consternación por las cuentas.

Según Chiraag Suchak, un millonario de 33 años, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el local de Salt Bae.

Sin embargo, las decenas de quejas y críticas de los clientes contra su local ubicado en la ciudad de Londres se han hecho bastante frecuentes en las últimas semanas. Tanto es así que hasta los más renombrados críticos gastronómicos han visitado el restaurante de Salt Bae para opinar sobre él.

CUÁNTO GANA UN EMPLEADO DE SALT BAE

El restaurante del carnicero turco Salt Bae en Londres abrió el pasado mes de setiembre y la sucursal londinense continúa en la búsqueda de puestos administrativos como cajeros y personal de mantenimiento, así como también posiciones en la cocina como meseros, chefs de sushi y parrilla.

En la mayoría de puestos de trabajo que se han publicado en un anuncio en la web Caterer.com se solicita personal con experiencia previa. A continuación todas las posiciones y salarios que se ofrecen:

Cajero de restaurante - £ 13.00 la hora

Chef de sushi - £ 14.00 la hora más propinas

Mesero/a de cócteles - £ 15.00 la hora más propinas

Personal de mantenimiento - £ 13.00 la hora

Asistente de baño - Salario competitivo

Los puestos y sueldos que ofrece el restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Caterer.com)

Jefe de sommelier - Salario competitivo

- Salario competitivo Jefe de partida - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Meseros/as - £ 15.00 la hora más propinas

Ayudante de mesero - Entre £ 12.00 y £ 13.50 la hora más propinas

Chef de parilla - Salario competitivo

Nota: 1 libra esterlina es igual a 1.36 dólar estadounidense

CUÁNTO CUESTA QUE SALT BAE TE COCINE

Los precios del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

