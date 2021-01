Un hecho dado a conocer en Reddit se volvió viral por tratarse de una decisión tomada por unos padres de familia. Ellos se niegan a pagar la matrícula universitaria de su hija porque ella gana miles de dólares en OnlyFans. La historia es muy comentada en Facebook y en otras redes sociales.

A través de la cuenta ‘AdAlarmed7261’ en Reddit, una madre, cuya identidad no reveló, contó que su hija llamada Jess está actualmente en el tercer año de la universidad y que, por las vacaciones de invierno, ahora se encuentra en casa.

Como la mujer siempre ha tenido una buena comunicación con sus hijas (tiene dos), Jess le dijo, durante la cuarentena por COVID-18, exactamente en verano, que se creó una cuenta en OnlyFans.

“Definitivamente estaba un poco preocupada porque no estaba familiarizada con la plataforma y me parecía un poco peligrosa, pero confiaba en que ella sabía lo que estaba haciendo, ya que siempre ha sido una chica inteligente”, sostuvo.

Su hija le dijo que ya se volvió muy popular en el sitio. “Ella me mantuvo informada sobre sus ganancias durante los últimos dos meses y han ido subiendo de manera constante. Ahora gana $ 5,000 cada mes y dice que se espera que comience a ganar aún más”, señaló, agregando después que Jess ha sabido ahorrar el dinero para el apartamento de sus sueños después de la universidad.

La madre también contó que, en septiembre del año pasado, su esposo perdió su trabajo debido al coronavirus y ha estado desempleado desde entonces. Dicha situación les ha afectado económicamente; sin embargo, nunca han usado el dinero guardado que corresponde a los estudios universitarios de Jess.

“Su costo de asistencia es de alrededor de $ 30 mil por año, por lo que nos quedan alrededor de $ 45 mil para pagar. Mi esposo y yo consideramos las circunstancias y finalmente decidimos que la mejor solución sería pagar el próximo semestre de Jess y que ella se encargara de la matrícula de su último año. De esa manera, podemos tener un poco más de protección durante el próximo año para mantenernos a flote mientras mi esposo busca trabajo”, aseveró.

Dicha decisión ya se la comentaron a su hija y ella, según la publicación realizada en Reddit, se molestó, pues sintió que sus padres estaban rompiendo su promesa de pagarle los estudios universitarios.

“Dijo que no hubiéramos sido tan rápidos en lanzarnos a esta idea si ella hubiera hecho su dinero a través de otros medios más ‘trabajadores’ y que nunca debió haberme dicho sus ganancias. Jess ya no habla con nosotros”, contó. La decisión que tomaron los padres rápidamente dio la vuelta al mundo, impactando en Estados Unidos, México y España. En estos momentos no deja de ser comentada en Reddit y en otras redes sociales como Facebook.