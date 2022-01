Hay quienes muy pocas veces revisan la carpeta de spam de su email, pues saben que ahí solo llega el correo no deseado; sin embargo, hay ocasiones donde el mensaje que les cambiará la vida está oculto entre decenas de publicidades. Esta es la historia de Laura Spears, una mujer de 55 años del condado de Oakland, Michigan, Estados Unidos, quien no se había enterado que era la ganadora de un premio de lotería de US$ 3 millones por no entrar a esa sección de su correo electrónico. Su caso dio la vuelta al mundo y se volvió viral.

El pasado 31 de diciembre de 2021 se realizó el sorteo de la Lotería de Michigan y la protagonista de esta nota había comprado un boleto de Mega Millions en el sitio web. Ella acertó cinco número para ganar US$1 millón, además tenía el Megaplier para multiplicar su premio por tres.

La gran sorpresa al abrir su bandeja de spam

Laura Spears se animó a comprar un boleto para el premio mayor de Mega Millions al ver un anuncio en Facebook que decía que el pozo acumulado no dejaba de subir. Tres semanas después descubrió que era millonaria.

“Unos días después, estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de correo no deseado en mi cuenta de correo electrónico (...) Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la Lotería que decía que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de la Lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. ¡Todo sigue siendo tan impactante para mí que realmente gané US$ 3 millones!”, dijo Spears a los funcionarios de la Lotería de Michigan que difundieron la historia el pasado 21 de enero.

¿Qué hará con su millonario premio?

Tras la gran sorpresa que se llevó abriendo su bandeja de spam, Laura Spears acudió a la sede de la Lotería la semana pasada y cobró su premio. Ella planea compartir las ganancias con la familia y jubilarse antes de tiempo.

“Definitivamente agregué la Lotería de Michigan a mi lista de remitentes seguros en caso de que alguna vez tenga la suerte de recibir otro correo electrónico sobre un gran premio”, dijo Spears, quien aprendió la lección de no dejar olvidada esa sección de su email.