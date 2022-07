Una mujer de Inglaterra que sufrió un “dolor persistente” en la pierna mientras paseaba a su perro decidió ir al médico para tratar su malestar, sin imaginar que iba a terminar recibiendo un diagnóstico devastador.

Grande fue la sorpresa de Jo Hodkinson, de 48 años, al descubrir que el cáncer que creía haber vencido hace 10 años había regresado. Ahora, la enfermedad atacaba los huesos de su cadena, muslo y pelvis.

Lo más dramático de su situación era que una cirugía solo retrasaría la propagación de su enfermedad, dado que la etapa en que se encontraba hacía el cáncer incurable, informó el medio británico Manchester Evening News.

“Me sentí entumecida cuando me dijeron que el dolor persistente en mi pierna era cáncer. No podía creerlo porque ni siquiera me dolía tanto en ese momento, pero mis huesos literalmente se estaban desmoronando y estaba en mis ganglios linfáticos”, sostuvo Hodkinson.

Woman who felt 'niggling pain' in her leg on dog walk given 'incurable' diagnosis https://t.co/rnJty9kq6z — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) July 14, 2022

Tuvo que aprender a caminar nuevamente

En mayo de 2021, se sometió a una delicada cirugía en un hospital de Birmingham. En aquella oportunidad, le advirtieron que lo más probable era que caminaría cojeando.

“Cuando llegué a casa, comencé con fisio de inmediato. Tuve que aprender a caminar nuevamente y tratar de recuperar la movilidad, pero sabía que no era suficiente y que no tenía la fuerza muscular suficiente para caminar con Elvis (su perro), así que conseguí un entrenador personal”, recordó.

En la actualidad, la mujer se encuentra en la décima etapa de su terapia. Asimismo, asegura que ha visto un gran avance desde que empezó su tratamiento.

“Los tumores restantes se están reduciendo con cada ciclo de terapia. La última vez que me hice una exploración en marzo dijeron que eran demasiado pequeños para medirlos. Me quedaré con estas tabletas hasta que ya no funcionen”, señaló.

“Siento la urgencia de hacer cosas divertidas mientras me siento bien. Acabo de regresar de un viaje por carretera de tres semanas a Texas con mi amiga Aimee. Ella fue la primera persona a la que le dije que tenía cáncer. Y ahora tengo muchas ganas de hacer ‘Race for Life’ con Elvis. A él le encantará”, agregó.

Cáncer en los huesos

El cáncer de hueso es poco común en los adultos, señala el portal cancer.org. Se origina en las células que conforman los huesos.

El cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo.

