Por muchas razones, diversas personas a lo largo de la historia y en la actualidad se han visto orillados a abandonar a sus hijos, no pocos dejan cartas explicando el porqué de esta situación, algunos más solo dejan a sus recién nacidos en un lugar donde saben serán bien recibidos. Sin embargo, recientemente, la historia de un padre de Argentina ha causado mucha polémica en diversas redes sociales por el duro mensaje que le dejó a la bebé que estaba abandonando.

El relato se dio a conocer gracias a Daniela, quien narró que tiene una hija de casi 2 años, Gala, las cuales viven en San Nicolás de los Arroyos (al norte de Buenos Aires), quien relató a Univisión Noticias que compartió sendos pantallazos del mensaje de texto que recibió del padre de la menor en Twitter donde se muestra la frialdad del sujeto para abandonar a la niña.

“Daniela, te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problema y que quede todo en claro. Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla, es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no tontear más”, inicia así el mensaje.

Publicación de Daniela exponiendo el abandono del padre de su hija. (Foto: Daniela/Twitter)

“El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así, por eso quería que lo sepas, porque eres la madre y no quiero jugar con Gala, ir a buscarla, desaparecer, después de ir a buscarla sin que me salga ¿me entiendes? Es lo que me pasa, es lo que siento. El día de mañana sí me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo”, sigue el relato el padre.

El sujeto insiste en asegurar que para él abandonar a su hija no es fácil, pero que es algo que tiene que hacer: “No está cómoda, tampoco yo. Es así, me pasa esto, dirás ‘que hijo de p**a, qué mal padre’, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa. No quiero líos, no quiero peleas, si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todos mal o con denuncias, etc. Es lo que me pasa, el dinero se lo voy a seguir dando siempre. Chau”, concluye así el mensaje de texto.

En la publicación que hizo Daniela a finales de enero de 2022, acompaña los pantallazos con una leyenda que reza: “Pero mamá siempre tiene que poder”, dejando en claro que será ella quien crie y saque adelante a la pequeña Gala.

La pequeña Gala. (Foto: Daniela/Twitter)

De acuerdo a su testimonio dado a Univisión Noticias, Daniela relató que tuvo una relación de 2 años y medio con el padre de la pequeña, al punto que llegaron a convivir; sin embargo, las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, donde era él quien tenía por costumbre amenazar con irse, con desaparecer, hasta que un día cumplió con ello.

“La relación terminó, definitivamente, el 6 de enero de 2021 que fue cuando él desapareció, hasta que apareció el 12 de noviembre. Desapareció por completo. Yo me lo crucé a los 2 meses de desaparecido y se hizo de la vista gorda. Pasamos frente a él con la niña y nada”, relata la madre de Gala.

Y agrega: “No tuve ningún tipo de comunicación con él, solamente con su madre”, siendo esta mujer quien le entrega el dinero mensual de parte de su hijo.

Daniela es muy activa promoviendo la defensa de la mujer. (Foto: Daniela/Twitter)

La situación ha hecho que Daniela viva con su pequeña en casa de sus padres, mientras a la vez lleva un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, siendo sus progenitores un gran apoyo en la crianza de la inquiera Gala: “Hay chicas que están en una situación mucho peor que la mía”.

Tras cerrar, definitivamente, el vínculo con el padre de la pequeña, Daniela destaca: “Me siento aliviada porque sé que me saqué un peso de encima y, sobre todo, se lo saqué a mi hija de encima”.

La publicación en Twitter exponiendo al mal padre supera los 66.5 mil me gusta, así como más de 14.3 mil retweets, quedando sorprendida con el apoyo de los usuarios: “No utilizo las redes sociales para hacer descargos privados. No lo publiqué con el fin de divulgarlo para que se haga viral. Lo publiqué porque estoy cansada, porque siento que me obligó, porque siempre leo situaciones de chicas que conozco. Dije que lo que voy a publicar porque soy una más y estoy cansada, pero nunca imaginé esto”.

La repercusión de su caso en redes sociales y medios de comunicación ha llevado a que, hoy por hoy, cuente con una abogada, la cual se ofreció a apoyarla por la vía judicial a pesar que ha confesado no contar con los medios para los gastos que estos litigios demandan.