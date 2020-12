Desató una polémica simplemente por confeccionar algo usando los colores equivocados. En una publicación que se volvió viral en una popular sección de Reddit , una madre de familia compartió la insólita historia de cómo una manta arcoíris que tejió para su bebé terminó ofendiendo a una amistad a tal punto que su experiencia la dejó sumamente confundida no solo a ella sino al resto de usuarios que dieron su punto de vista al respecto.

De acuerdo al relato de la usuaria u/linzer10, ella se encuentra en la dulce espera de una niña y se dedicó a tejer a crochet una cobija con hilos que escogió su hijo mayor de 3 años. “Decidí dejarlo elegir el color de la madeja de hilo para una de las mantas y literalmente eligió una multicolor tipo arcoíris”, escribió en Reddit, añadiendo que el pequeño “adora verla y dice que es un ‘arcoíris para su hermanita’ cada vez que la ve”.

Todo iba relativamente bien hasta que una de sus amigas se interesó en comprar una de sus frazadas. Cuando la futura madre le envió una foto de la que estaba haciendo para su propia hija, la mujer se sintió ofendida porque, aparentemente, no debía usar esa paleta de colores debido a que desconocía lo que era pasar por la traumática experiencia de perder un bebé que llevara en el vientre.

“Le dije que era para mi hija próxima a nacer y ella me preguntó si había sufrido algún aborto espontáneo del que nadie se enteró antes de mi actual embarazo. Cuando le dije que no, ella comenzó a decirme que era muy irrespetuoso de mi parte tejerme una manta arcoíris sin haber sufrido nunca un aborto espontáneo y, por lo tanto, no iba a dar a luz a un ‘bebé arcoíris’”, comentó la desconcertada autora de la historia.

El término ‘bebé arcoíris’ se le atribuye a un bebé que nace después de una pérdida del embarazo, muerte fetal o muerte neonatal, como explica el portal Healthline, y su significado guarda relación con la belleza de los colores brillantes del arcoíris posterior a la tormenta de pasar por esta terrible experiencia; sin embargo, esta representación multicolor está asociada desde hace bastante tiempo al movimiento por los derechos LGBTQ+.

Si bien esta acepción “jamás se le cruzó” por la cabeza cuando empezó a tejer la prenda en cuestión y asegura que sintió “curiosidad sobre si debí haberlo hecho o no”, la futura madre admitió que “puede imaginarse a alguien creyendo que su hija es un ‘bebé arcoíris’ si usan la manta en público”, aunque más de uno quedó desorientado por la vehemencia de su supuesta amiga por asociar los mencionados colores con los abortos espontáneos.

Pero la palabra final sobre si hizo bien o mal la tuvo una madre de familia como ella que sí esperaba la próxima llegada de un ‘bebé arcoíris’, que le dio la razón al recalcar que “los arcoíris no están reservados para quienes hemos sufrido abortos espontáneos”. “Tu amiga está equivocada, más aún si ella no ha vivido uno porque entonces no tiene derecho a comentario. ¡Termina tu mana y felicitaciones por tu embarazo!”, agregó.

