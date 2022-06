A lo largo de los años, se han visto inusuales bodas en el mundo y la de Kshama Bindu, una influencer de la India, no es la excepción. La joven de 24 años ha decidido poner en práctica la “sologamia” y se casará con ella misma. Su historia se hizo viral en las redes sociales.

Kshama Bindu es una influencer hindú que reside en Vadodara, una ciudad del suroeste del estado de Guyarat, en la India que en el 2001 contaba con una población de 1 306 035 de habitantes, según Wikipedia.

A sus 24 años, Bindu ha llegado a la conclusión de que quiere practicar la “sologamia”, una tendencia cada vez más extendida en el mundo y que consiste en el matrimonio con uno mismo. “Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma”, dijo a The Times Of India.

Con esta elección, la joven hindú “quiere romper los estereotipos e inspirar a otros que están “cansados de buscar el amor verdadero”.

“En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina”, según reproduce el sitio TN.

“Me amo a mí misma”

La boda ya tiene fecha: se realizará el próximo 11 de junio y será una ceremonia parecida a las que se celebran en el mundo, con la excepción que no habrá pareja.

“Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”, declaró ante los medios locales Kshama Bindu, quien es abiertamente bisexual.

Luego agregó: “La gente se casa con alguien a quien aman. Me amo a mí mismo y por eso a esta boda.

Este será el primer caso de automatrimonio en la India y la influencer aseguró que cuenta con el consentimiento de sus padres.

“Ya he reservado un pandit (sacerdote) para solemnizar mi matrimonio. He observado que, a diferencia de Occidente, los automatrimonios no son populares en la India. Por lo tanto, he decidido iniciar esta tendencia e inspirar a otros. Es posible que a la gente no le guste mi idea, estoy segura de que estoy haciendo lo correcto”, señaló la joven.

La joven confesó que, “siendo bisexual” estuvo enamorada de un hombre y una mujer en el pasado, pero ahora quiere darse “amor a sí misma”.

¿La sologamia es una práctica legal?

la sologamia, por ahora, posee un vacío legal, ya que no se encuentra en las leyes actuales, según indica MejorconSalud, pero con el paso de los años no se descarta que este vacío legal termine de llenarse, dado que cada vez más mujeres deciden asumir este compromiso.

En la India, por lo pronto, no tendrá ningún respaldo legal, afirmó Krishnakant Vakharia, abogado principal del Tribunal Superior.

“Según las leyes indias, no puedes casarte contigo mismo. Tiene que haber dos personas en un matrimonio. La sologamia no es legal”, dijo al medio hindú.