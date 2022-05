Suele ser fácil identificar a una mujer embarazada, pero la barriga de la australiana Allanah Harris era tan pequeña que pudo ocultarla fácilmente durante ocho meses. La mujer compartió su historia en TikTok, mediante las fotografías virales que asombraron a millones de usuarios.

Hace unos meses, Allanah Harris se convirtió en madre por tercera vez y ahora disfruta de “no estar embarazada” en su vivienda de Queensland, uno de los seis estados que, junto con los dos territorios continentales y los seis insulares, conforman la Mancomunidad de Australia, según explica Wikipedia.

Sin embargo, el último proceso de embarazo fue inusual: no se le notaba la panza. La mujer realizó una publicación en TikTok, donde es muy activa, para contar su llamativa historia. “¿Alguna vez has conocido a alguien que ocultó su embarazo? Esta es mi historia”, se lee en el clip, que no tardó en hacerse viral.

Las fotos que aparecen en el video revelan su embarazo a los cinco, seis, siete meses en jeans y su última foto antes del parto con un bulto apenas visible, según explica Clarín. En la última escena del clip, Harris está con su hija Eloise, o como ella la llama, Ellie, y su pareja Brock, a quien conoció en el 2019.

El primer embarazo de la mujer, no obstante, fue frustrante porque su “bebé nació muerta”, según indicó Daily Mail. El ‘ángel Lilly’, como así la llama, cuida de Chase y Ellie, quienes nacieron después, sanos y salvos.

¿Por qué su panza se veía tan pequeña?

Una de las razones por las que su barriga se veía tan pequeña, según reveló en otra publicación, es porque “llevó a la bebé hacia atrás”. En declaraciones al sitio web, la tiktoker incluso aseguró que su pequeña panza confundía a los médicos, quienes le preguntaban si había hecho la cita correcta.

Reveló incluso que cuando su madre estaba embarazada de ella, también tenía un bultito muy pequeño a las 32 semanas.

Usuarios sorprendidos con su embarazo

El clip, publicado el fin de semana pasado, logró alcanzar los 7 millones y medio de reproducciones, además de más de 500 mil ‘me gusta’. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos evidenciaron su sorpresa.

“La última foto soy yo hoy después de comer sopa y un sándwich para el almuerzo”, bromeó un usuario. “Tu última foto soy yo después de beber un vaso de agua”, comentó otra seguidora.