Un hombre del Reino Unido que tiene un gato como mascota notó que la actitud del animal empezó a cambiar de forma repentina. Su comportamiento no era el mismo y sus costumbres habían variado de un día para otro. Fue así que decidió llevar al minino de emergencia al veterinario, donde se llevó la sorpresa de su vida tras recibir un diagnóstico revelador.

Según informa el medio británico Mirror, Harry Jones, de 25 años, trabaja en el área de comunicación de una empresa. El hombre había estado en casa con más frecuencia últimamente debido a que se estuvo recuperando de una operación en el tímpano. De esta forma, empezó a estar más cerca de Helen, su adorada gata.

Repentinamente, el sujeto notó que el animal empezó a orinar con frecuencia adentro de la vivienda, rasguñar de manera constante la puerta de entrada y también maullar con intensidad. Por otro lado, en una oportunidad, rompió en pedazos un libro que él leía.

“Luego llegó a un punto crítico cuando hace un par de semanas ella hizo pis en mi cama, y luego en el piso. Realmente me estaba haciendo saber que no estaba feliz. Yo estaba bastante consternado, pensé que tenía una infección o algo así”, declaró Harry en conversación con el medio citado.

Temiendo lo peor, el hombre se dirigió de inmediato a su veterinario local, donde le realizaron un chequeo general al minino.

“Estaba perfecta físicamente”

“Me confirmó que la gata estaba perfecta físicamente”, recordó Jones. Tras ello, el especialista le consultó si había cambiado algo de su rutina o del animal.

“Le expliqué que me habían operado la oreja hace unas semanas, así que me había estado recuperando en casa”, dijo el joven. Entonces, el veterinario dio con el diagnóstico.

“El veterinario dijo que Helen solo quiere un poco de espacio personal para ella, ahora que permanezco en casa todo el día. Me explicó que la rutina de Helen se modificó porque estaba acostumbrada a que yo siempre me encontrara fuera de mi departamento. Ella está bien físicamente, aunque se cansó un poco de mí”, expresó Harry tras descubrir que el problema no era su gata, sino él.

“Me preocupaba mucho porque nunca había hecho algo así, y solamente tiene unos nueve meses. Suele ser bastante mimosa y le gusta dormir en mi cama conmigo y cosas así”, agregó.

Jones dijo que le parece bastante curioso que el animal se haya hartado de él en tan rápido. Tras el inesperado diagnóstico, decidió comprar juguetes y una serie de productos con los que busca entretener a su gata. Asimismo, señaló que tratará de darle más espacio.

Finalmente, el joven espera poder mejorar su relación con Helen una vez que él vuelva a la oficina.

¿Por qué un gato maúlla mucho?

Estas son las principales razones por las cuales tu gato maúlla mucho, según el portal purina-latam.com.

1. Para saludarte

Si estás acostumbrado a un breve estallido de maullidos justo cuando llegas a casa, felicidades, tu gato realmente está feliz de verte. Estos maullidos son la forma en que tu gato dice “hola” y “dónde has estado todo este tiempo”. Acarícialo y háblale para corresponder a este saludo.

2. Para llamar tu atención

Maúllan para comunicarte que quieren jugar, caricias o para disfrutar de alguna golosina. Si tu gato rozando contra ti mientras maúlla, es probable que te necesite para pasar un buen rato y si continúa después de jugar probablemente quiera alguna golosina.

3. Para conseguir comida

Si tu gato no deja de maullar en ciertos momentos, siempre es una buena idea revisar su plato de comida. Si está vacío, ¡ya sabes por qué está maullando! Sin embargo, no llenes el tazón de inmediato; un buen truco es esperar hasta que tu gato deje de maullar antes de sacar la comida. De lo contrario, su gato aprenderá que puede maullar y alimentarse, por lo que lo harán más.

4. Para decirte que no se siente bien

Si tu gato maúlla por la noche, podría estar tratando de decirte que algo anda mal. De hecho, muchas enfermedades, como las renales, del tracto urinario o artritis, pueden provocar que maúlle en busca de ayuda. Si notas algo inusual sobre los sonidos que hace consulta al veterinario para descartar una posible enfermedad como sucede con los gatos mayores. Éstos pueden presentar el síndrome de disfunción cognitiva. Algunos de los síntomas incluyen confusión y maullidos por la noche.

5. Para indicar estrés

Si notas que tu gato maúlla más sobre de lo habitual, quizás se deba a estrés o cambios en su entorno. Un cambio de casa, una nueva mascota o la llegada de un bebé pueden estresar a tu compañero gatuno. Así que toma en cuenta cualquier cambio y procura tranquilizar a tu gato ofreciéndole más atención y tranquilidad.