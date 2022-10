Nikki Myring-Thomas es una mujer de 50 años que vive en Talybont, Gales. Ella pasó por una terrible experiencia debido a que su gata llamada Inka desapareció durante cuatro días. Estaba preocupada porque no la encontraba, hasta que un sueño la ayudó a ubicarla. Los detalles de su impresionante historia, que ha causado revuelo en las redes sociales, te los brindaremos en esta nota de Mag.

¿Cuándo se perdió su mascota?

La minina, para ser exactos, se perdió el 10 de septiembre del presente año, según información brindada por The Mirror. Como Nikki no la hallaba por ningún lado, pensaba que tal vez la habían atropellado, pero afortunadamente eso no pasó.

Un día, la mujer tuvo un sueño muy singular en el que pudo ver a Inka estando atrapada en una iglesia cercana que ya no está abierta al público. Es así como, eventualmente, decidió visitar dicho lugar con la esperanza de ubicarla.

“Tuve este sueño de que Inka estaba encerrada en la iglesia de St David que domina nuestra propiedad. Me desperté alrededor de las 4 am y pensé que era un poco raro y luego me volví a dormir”, contó la mujer, siempre de acuerdo la citada fuente. “Cuando me levanté ese día para sacar a caminar a mi lebrel, pensé en revisar esa iglesia porque está en desuso, así que nadie la notaría”, agregó.

Cuando llegó al mencionado lugar, Nikki se percató de que una pequeña ventana en la parte de atrás estaba rota. Tras unos segundos, pronunció el nombre de su gata y logró escuchar un pequeño maullido que venía desde el interior de la iglesia.

La reconoció de inmediato

“Inmediatamente supe que era mi gata. La llamé por su nombre de nuevo y de repente saltó a la ventana de la iglesia y pude verla a través del vidrio emplomado. Fue solo una premonición real que vi que ella estaba en esa iglesia. Me puse a llorar un poco en ese momento. Fue realmente muy extraño”, recordó la mujer. “Si no hubiera tenido ese sueño, no habría pensado en ir a ver la iglesia”, aseveró.

Motivos por los que los gatos se escapan de casa

Muchos gatos, después de un determinado tiempo viviendo en una casa, optan por escaparse. La página web de tractive dio a conocer los motivos por los que estos animales deciden hacerlo. A continuación te los nombraremos.

Instinto de reproducción

Instinto de caza en los gatos

Territorio

Tu gato es infiel

Gata embarazada

Estrés

Falta de atención o abandono

Miedo

Malestar

Curiosidad

