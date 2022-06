Tiene 27 años de edad y está casada con el padre de su expareja (51). Esta es la historia de Sydney Dean, una mujer de Ohio (Estados Unidos) que ha sorprendido en las redes sociales por su relación romántica con un hombre que le lleva 24 años.

Cuando apenas era una niña y estaba en sexto grado, Sydney conoció a su ahora esposo, cuyo nombre es Paul. En ese entonces, ella salía con un hijo de él. Eventualmente, los pequeños se separaron, pero la chica no dejó de tener contacto con el padre.

Es así como ambos se encariñaron. Luego de cumplir 16 años, Sydney empezó su romance con Paul, pues esa es la edad legal de consentimiento en su estado natal, de acuerdo a Daily Mail. El tiempo siguió pasando y se casaron en 2016.

Los padres de Sydney no veían la relación con buenos ojos al comienzo

“Nunca esperé enamorarme de Paul y nos conocimos de una manera no tradicional, pero estoy tan feliz de haberlo hecho”, recalcó la protagonista de esta historia, siempre según la citada fuente. También contó que su madre, en un inicio, no estuvo feliz con la relación.

“Mi mamá ya sabía quién era Paul y, por las pocas veces que hablaron, se llevaban muy bien. Pero cuando le dije a mi madre por primera vez que estábamos juntos, ella no estaba feliz”, indicó. “La diferencia de edad realmente la afectó y se mantuvo así durante aproximadamente un año. Finalmente se recuperó”, agregó.

Sydney sostuvo que como su progenitora vive cerca a su casa, se reúnen sin problemas. “Ella nos apoya al cien por cien y ama absolutamente a Paul. De hecho, probablemente charlan más que ella y yo”, dijo. Pero en su familia también hubo otra persona que no estuvo de acuerdo con la relación: su progenitor. “Al principio a mi padre tampoco le gustaba la diferencia de edad y como vive fuera del estado, no lo veía tanto, pero ahora, realmente le gusta”, aseguró.

¿Cómo se lleva Sydney con los hijos de Paul?

Además, Sydney habló sobre los dos hijos de Paul. Según dijo, para el menor fue difícil, ya que ella ya lo conocía. “Él no estuvo de acuerdo con la relación durante un par de años, pero ahora que hemos estado juntos y estamos casados, él apoya que estemos juntos. Viene con su novia y sus tres hijos cada dos fines de semana solo para pasar el rato con nosotros y hacer una barbacoa”, confesó.

Cuando Paul tuvo un accidente automovilístico, Sydney se llevó un gran susto. El hombre estuvo en un hospital durante tres semanas. Esa situación le ayudó a la mujer a acercarse más a los hijos de su esposo. “Ahora toda la familia está de acuerdo con que estemos juntos”, manifestó.

Sydney es muy feliz con Paul

“Hay muchas suposiciones negativas sobre las relaciones con diferencia de edad, pero eso no significa que las parejas no puedan estar en esto por las razones correctas. (Paul) Es el mejor marido que podría haber pedido y me trata muy bien”, recalcó Sydney.

