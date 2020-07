Insólito. El Templo Satánico advirtió a las autoridades de Mississippi, Estados Unidos, que entablará una demanda judicial si el estado incluye la frase “En Dios Confiamos” (In God We Trust en inglés) en su bandera, como actualmente tienen planeado.

De acuerdo al portal The Hill, a fines de junio pasado el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, perteneciente al Partido Republicano, promulgó una legislación para retirar la bandera del estado, que presentó el símbolo de la bandera confederada durante más de 120 años.

La medida se dio en medio de una iniciativa a nivel nacional para remover los símbolos de la causa pro-esclavitud de la era de la Guerra Civil, que devino en numerosas protestas contra la inequidad racial y brutalidad policiaca por la muerte de George Floyd y otros afroamericanos.

Según la ley, se nombrará una comisión para crear un nuevo diseño para la bandera, el mismo que se votará durante una elección especial en el estado en noviembre próximo. La propuesta no puede incluir la bandera confederada y debe incluir la frase “En Dios Confiamos”.

En una carta reciente dirigida a la fiscal general de Mississippi, la también republicana Lynn Fitch, un abogado en nombre del Templo Satánico primero elogió a las autoridades por haber tomado “el muy positivo paso de quitar la bandera de batalla confederada de la bandera estatal de Mississippi”.

Sin embargo, el representante del mencionado grupo agregó que “eliminar un símbolo divisivo de exclusión solo para reemplazarlo con una frase divisiva de exclusión no elimina la exclusión, sino que la mueve de un grupo a otro colectivo de personas” y sugiriendo que si el estado “colocará una frase religiosa en su bandera debe incluir una referencia a Satanás”.

Es así como el letrado precisó en su carta que los siete principios del Templo Satánico, que incluyen esforzarse por actuar con compasión y pedir respeto a las libertades de los demás, “parecen más consistentes con los valores del estado que los Diez Mandamientos” que se pretende incluir en la bandera estatal.

Si bien advirtieron que algunos ciudadanos de Mississippi podrían sentirse incómodos con la frase “En Satanás Confiamos” en la bandera estatal, entonces ellos podrían imaginar “cómo los ateos, los satanistas y otras personas de creencias no teístas podrían sentirse excluidos al agregar ‘En Dios Confiamos’ a la bandera del estado”.

“Confiamos en que tomarán nuestra solicitud bajo aviso. Sin embargo, si el estado de Mississippi insiste en colocar esta frase religiosa excluyente en su bandera, tenemos la intención de presentar una demanda y buscar medidas cautelares contra este acto”, finaliza la misiva del Templo Satánico.

Si bien el Templo Satánico reconoció una decisión judicial anterior en un caso similar donde se observó que la Corte Suprema de Estados Unidos había determinado que la inclusión del lema nacional en la moneda “no infringe los derechos de la Primera Enmienda”, dijo que creía que su caso sería “distinguible” y advirtió que “avanzaría bajo ese entendimiento”.

Qué es el Templo Satánico

De acuerdo a su página web, el Templo Satánico es una organización religiosa internacional no teísta conformada por ramas a lo largo de Estados Unidos y en algunos países. La rama más cercana a la de Mississippi es la que se encuentra ubicada en New Orleans. A pesar de su nombre, este grupo no reconoce al Satanás típicamente pensado por los cristianos sino niegan la existencia del Satanás bíblico o de cualquier otra entidad sobrenatural.

“El Templo Satánico cree que la religión puede y debe estar divorciada de la superstición. Como tal, no promovemos la creencia en un Satanás personal. Abrazar el nombre de Satanás es abrazar la investigación racional alejada del sobrenaturalismo y las supersticiones arcaicas basadas en la tradición. Los satanistas deben trabajar activamente para perfeccionar el pensamiento crítico y ejercer un agnosticismo razonable en todas las cosas. Nuestras creencias deben ser maleables a los mejores conocimientos científicos actuales del mundo material, nunca al revés”, se lee en la descripción que comparten en su sitio oficial de Internet.

