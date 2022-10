Los calambres en los pies no suponen un grave peligro en la mayoría de los casos, pero si aparecen de forma recurrente puede ser indicio de que algo no anda mal en el organismo. Eso es lo que ocurrió con una joven peruana, quien tras ir al médico fue diagnosticada con una enfermedad de cuidado. Conoce los detalles de la historia en la siguiente nota.

Flor de María reside en Arequipa, Perú, y hace unas semanas fue diagnosticada con una enfermedad que jamás imaginó, según contó en su cuenta de TikTok @flordemariapc09. La joven sentía calambres continuos en los pies y sed excesiva, pero creyó que era algo común.

Sin embargo, los síntomas persistieron y acudió a un centro médico de su localidad. Después de algunos estudios, los médicos le diagnosticaron insuficiencia renal en fase terminal, un evento que ocurre cuando “la función del riñón se registra en menos del 15 % de su función habitual”, según explica Mayo Clinic.

Debido al avance del mal, tuvieron que ponerle un catéter venoso en el cuello mientras permaneció internada.

“Es lo que me tocó vivir”

Para tratar esta enfermedad en etapa terminal, se puede recurrir a tres tipos de tratamientos: trasplante de riñón, diálisis y tención complementaria.

En el caso de Flor de María, después de ser dada de alta, los médicos consideraron que su tratamiento consistiría en diálisis, un procedimiento que se puede realizar en casa. De acuerdo con la explicación del sitio web citado, “los vasos sanguíneos del revestimiento del abdomen (peritoneo) se llenan para sustituir a los riñones con la ayuda de un líquido de lavado que entra y sale del espacio peritoneal”.

Luego de que el video donde la joven contaba su experiencia se hiciera viral, varios usuarios le dieron ánimos y le preguntaron sobre su proceso de recuperación.

Precisamente, en un video posterior, la arequipeña mostró a sus seguidores cómo realiza la diálisis peritoneal desde su vivienda.

“Ya me acostumbré, es lo que me tocó vivir”, dijo en uno de los clips. “Si tú tienes tu riñón en buen estado no te olvides tomar agua. No hagas que tu riñón haga un exceso de carga”, aconsejó la paciente”, aconsejó después.

