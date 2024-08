En el mundo de la repostería, donde la experiencia y la técnica suelen ser factores determinantes, un niño de solo siete años ha desafiado todas las expectativas, demostrando que la pasión y el talento no tienen edad. Allen Gage, un pequeño pero talentoso pastelero de Mabank, Texas, Estados Unidos, se inscribió en el prestigioso concurso “Battle for the Blue Ribbons” de la Feria Estatal de Texas y terminó llevándose el primer lugar, superando a todos los adultos en la competencia. Su victoria ha dejado a todos sorprendidos y ha sido motivo de alegría y celebración, no solo para su familia, sino también para todos los que presenciaron su hazaña.

Un pequeño pastelero con un gran talento

Allen Gage, un niño que apenas alcanza los mostradores de la cocina, presentó su pastel de arándanos en la categoría de pasteles de frutas, convirtiéndose en el concursante más joven en clasificar para el “Best of Show” de la feria, que se celebrará en octubre. Su talento no pasó desapercibido, y cuando su nombre fue anunciado como el ganador, las ovaciones y aplausos resonaron en toda la sala.

Sara Smith, quien obtuvo el tercer lugar con su pastel de moras, relató lo emocionante que fue ver a Allen recibir su premio. “Tenía una sonrisa enorme en su rostro”, dijo Smith a Fox News Digital. “Cuando llamaron su nombre, todos estábamos mirando alrededor, ya que no lo podíamos creer al principio porque era tan pequeño. Luego, todos comenzaron a gritar, aplaudir y él simplemente sonreía. Fue realmente agradable y muy especial”.

Allen Gage prepara la masa y luego le aplica huevo batido, algo que su madre dice que él llama "pintar la tarta". (Roseanne Parsons)

Un legado familiar en la cocina

El éxito de Allen no es producto del azar. Su amor por la repostería es un legado familiar que ha pasado de generación en generación. Su madre, Roseanne Parsons, compartió con orgullo que Allen ha estado involucrado en la cocina desde una edad temprana, siguiendo los pasos de su abuela, Penny Newton, una panadera galardonada.

“Cuando escuché a los anunciadores llamar a la categoría de pasteles de frutas y luego el nombre de mi hijo, rápidamente llamé su atención y juntos nos dirigimos al frente de la sala”, comentó Parsons. “Cuando la gente se dio cuenta de que era él, y no yo, quien había ganado, empezaron a aplaudir y a animar. Todos lo felicitaban con choques de puños y palmadas. Fue increíblemente genial”.

Allen atribuye su éxito al cuidado y dedicación que pone en la elaboración de la masa, especialmente en el trenzado de la corteza y la aplicación del huevo batido. “Le gusta hacer el trabajo de enrejado en la corteza y luego aplicar el baño de huevo”, explicó Parsons. “Lo llama ‘pintar el pastel’”.

Allen Gage se ganó un lugar para competir en el concurso "Best of Show" en la Feria Estatal de Texas. (Roseanne Parsons)

Una competencia amistosa y llena de apoyo

A pesar de su corta edad, Allen compitió contra un grupo de experimentados reposteros, muchos de los cuales tienen décadas de experiencia en la cocina. Sin embargo, lejos de sentir resentimiento, los competidores adultos mostraron un gran apoyo y admiración por el joven pastelero. “Tenemos un gran grupo de mujeres y hombres que compiten”, mencionó Smith. “Cuando vemos a un niño pequeño ganar una cinta, nos encanta porque eso significa que ya sea la mamá, la abuela o alguien está enseñando a la próxima generación a cocinar. Y están tan entusiasmados con ello que incluso participan en competencias. Nos encanta. La multitud se vuelve loca cuando un niño sube al escenario”.

Este apoyo y camaradería son fundamentales en la comunidad de reposteros. “Conoces a tantas personas maravillosas que simplemente aman cocinar”, agregó Smith. “Casi todos los amigos que he hecho a lo largo de los años en estas competencias siempre te respaldan, y no es una competencia despiadada”.

Más allá de la cocina

Cuando Allen no está en la cocina, es un niño lleno de energía y entusiasmo. “Es rudo y duro, rápido y nunca se detiene”, comentó Parsons. “Juega fútbol, soccer y le encanta la tirolesa de nuestro vecino. También disfruta del parque acuático, las montañas rusas, la pesca, la natación y andar en bicicleta”.

Sin embargo, la repostería le permite mostrar un lado diferente de su personalidad. “En la cocina, es muy calmado, preciso en lo que está haciendo y muy concentrado”, explicó su madre. “Es realmente genial ver ese lado de él”.

Un futuro brillante en la repostería

La victoria de Allen no solo le ha otorgado una cinta azul, sino que también le ha ganado un lugar para competir por el “Best of Show” en la Feria Estatal de Texas el próximo 6 de octubre. Su abuela, Penny Newton, ha estado trabajando con él todo el verano, perfeccionando su receta. “Hace dos semanas lo llevamos a una granja de arándanos y él mismo recogió las frutas”, comentó Newton. “Así que el próximo pastel que haga será con arándanos que él mismo recogió”.

Si Allen gana, recibirá un premio de $200 y una cinta púrpura, y su receta será incluida en el libro de cocina de la Feria Estatal de Texas. Además, la demanda por los pasteles de Allen ya está en aumento, con personas haciendo pedidos para la próxima temporada navideña.