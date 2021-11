Un hombre de los Países Bajos con más de medio siglo de vida luce tan joven que, cuando sale con su familia, a menudo lo confunden con el novio de su hijastra. Edson Brandao (54) luce como si estuviera en sus 20, ganándose por parte de los internautas el apelativo del ‘Dorian Gray’ moderno al conocer el relato de su “eterna juventud”.

En diálogo con el diario británico Mirror, este influencer, entrenador personal y escritor de la ciudad de Groninga asegura jamás haberse hecho cirugía plástica y atribuye su lozana apariencia únicamente a su mentalidad positiva, el practicar ejercicio regularmente, una buena alimentación y correcto cuidado de la piel.

El origen de su espectacular cambio

La historia de Edson comenzó hace tres décadas (cuando realmente se encontraba en sus 20) cuando desarrolló un “complejo” al ver cómo se veía en comparación con sus delgados y apuestos amigos, por lo que tomó la decisión de cambiar su vida por completo, aunque con algunas desventajas tanto para él y su familia.

“Cuando salgo a fiestas con nuestros hijos, todos están convencidos que soy el novio de mi hijastra, lo cual es algo embarazoso para todos”, señala Edson, quien es el mayor de cuatro hermanos (con edades que van desde los 52, 28 y 27 años, respectivamente) y revela que en las reuniones familiares siempre le preguntan a su papá si él es el menor de sus hijos.

Situaciones como esta son comunes en la vida de Edson Brandao, quien relata cómo una vez cuando estaba de viaje, fue intervenido por la policía de Suiza cuando no creyeron que tenía 40 años por aquella época. “Miraron mi pasaporte y lo verificaron, sorprendiéndose que me pertenciera y que no fuera falsificado. Los oficiales me preguntaron qué había hecho para lucir tan joven”, agregó.

¿Cuál es el secreto de su “eterna juventud”?

Edson aclara que su juvenil apariencia se debe a que procura llevar un estilo de vida sano sin fumar ni consumir drogas. “Mi dieta no es realmente una dieta. ¡Mi secreto es que realmente no tengo una dieta específica, sino un plan dietético para la vida! Eso es lo que hace la diferencia. Como de todo de una forma moderada, pero prefiero más las comidas saludables”, precisó.

Su dieta de 2,000 a 2,500 calorías al día consiste en ingerir una buena variedad de vegetales, frutas, cereales, cereales integrales, pescado y toda clase de proteínas vegetales para mantener su peso, complementándola con “40 minutos de ejercicios aeróbicos y 60 minutos con pesas” y meditando dos veces por semana para “reducir el estrés y mejorar mi sensación de bienestar”.

Un revés a su labor de ayuda a la gente

Durante la pandemia de COVID-19, un periodo muy difícil para miles de personas en el mundo, Edson los ayudó con sus consejos sobre cómo llevar un estilo de vida sano, fitness, mantenerse joven y motivarse para llevar una vida más feliz que compartía en redes sociales a través de su cuenta de Instagram (@edsonsecrets).

Sin embargo, su buena fe se vio interrumpida hace unas semanas cuando su anterior cuenta de Instagram con más de 32,000 seguidores fue hackeada y ahora tiene que prácticamente comenzar desde cero, aunque manteniendo siempre esa actitud positiva para ayudar a la gente a alcanzar sus metas sin importar la edad que tenga.

Todos pueden elegir llevar un estilo de vida sano

De lo que sí está seguro Edson Brandao es que todos sin importar su edad pueden llevar un estilo de vida más sano en cualquier punto de sus vidas y que nunca es demasiado tarde para optar por saludable, recomendándoles empezar por mantener una dieta regular y durmiendo sus 8 horas completas por noche.

“Ejercitarse todos los días y caminar por lo menos media hora, sin dejar de prestar atención a la dieta y haciendo sus comidas lo más coloridas posibles”, son otros de los consejos del influencer, animando a la gente a disfrutar de los placeres de la vida como postres ocasionales, el sexo y los viajes.

“Controlen sus adicciones: el alcohol, el abuso de pastillas, las drogas y los cigarrillos son los enemigos más grandes de la longevidad. Y no se olviden de mantener siempre mente, cuerpo y espíritu en balance. ¡Sonrían y piensen positivamente! Su vida cambiará para bien, se los garantizo”, finaliza Brandao.