Los tiroteos que se han producido en los últimos años en Estados Unidos han puesto en alerta a los padres de los estudiantes. Precisamente, una madre decidió tomar una decisión extrema: mandar a su pequeño con una mochila antibalas al jardín y prepararlo para este tipo de situaciones peligrosas. El video se hizo viral en TikTok y aquí te contamos la historia.

En mayo de este año, un joven de 18 años asesinó a 19 niños y dos adultos en una escuela de primaria de Uvalde, en Estados Unidos, según recuerda ABC. La matanza de Texas nuevamente alarmó a los padres y muchos de ellos han decidido tomar algunas decisiones para instruir a sus hijos en casos como estos.

Una de ellas es Cassie Walton, una joven madre de Oklahoma, que consiguió una mochila antibalas para que su pequeño Westen la utilice en su vuelta al jardín. La popular bolsa tiene la figura de ‘Spider-Man’, uno de sus superhéroes preferidos.

Además de tomar esa decisión, le ha enseñado al menor cómo reaccionar ante un posible tiroteo en su institución. Todo fue documentado en un video que compartió la propia joven en su cuenta de TikTok.

“Si te dicen que no es un simulacro y tienes que esconderte en una esquina en silencio y sin moverte, ¿Qué tienes que hacer?”, le preguntó la madre a su hijo, según se ve en el video.

El niño no dudó en realizar los movimientos aprendidos y luego la mujer le pidió mostrarla su mochila antibalas de Spider-Man.

Cassie volvió a insistir: “Si la profesora te dice ‘Weston, no necesitas tu mochila, ponte en la esquina...”. “Yo digo: ‘Sí, sí la necesito, es a prueba de balas’”, respondió el pequeño.

“Aléjate del colegio todo lo que puedas, mamá te encontrará”, le aconseja en la parte final del clip la madre.

Padres quieren seguir sus pasos

El video se publicó el pasado 9 de agosto y, hasta la fecha, superó los siete millones de reproducciones.

“Da mucho miedo. No creo que deba ser así. Creo que deberíamos poder enviar a nuestros hijos a la escuela y que no nos preocupemos por eso”, señaló Walton a The Independent.

Varios padres se inspiraron con el video y se pusieron en contacto con la madre de Westen para que sus hijos también utilicen mochilas antibalas.

“El hecho de que no te haya pasado a ti no significa que no pueda suceder. Hoy, en realidad les está sucediendo a nuestros hijos... y creo que deben estar preparados, pase lo que pase”, sentenció.

