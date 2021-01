Una familia hispana de Long Beach, California (Estados Unidos), ha perdido a tres de sus miembros en un mismo mes, luego de que todos perdieran la batalla contra el covid-19.

Fabián Levario, de 53 años, murió el 10 de diciembre, seguido por su hermana Deborah Levario, de 47 años, el 23 de ese mismo mes. Seis días después, su esposo, Armando Padilla, de 49, perdió la vida.

“Es extremadamente devastador porque es difícil, porque no puedes estar allí con ellos y solo quieres abrazarlos”, dijo en conversación con KTLA Valerie Levario, quien lamentó que las restricciones sanitarias le impidieran acompañar a su padre, Fabián Levario, en sus últimas horas. “Es muy chocante y aún estoy tratando de procesarlo y entender por qué”, agregó, en entrevista con abc7.

La joven explicó que, a pocos días de haber perdido a su padre y en medio de los preparativos para su funeral, su tía Deborah fue trasladada de emergencias a un centro médico. Perdió la vida solo dos semanas después.

Seis días después, el esposo de Deborah, Armando, quien supuestamente no tenía problemas de salud previos, falleció también por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

La pareja tenía un niño de 8 años. El menor, quien lamentablemente perdió a sus padres en menos de una semana, se encuentra ahora bajo el cuidado de otros miembros de la familia.

Ahora, la familia Levario ha iniciado una campaña en GoFoundMe para ayudar a pagar los gastos funerarios y otra para recaudar fondos para su sobrino, quien se ha quedado huérfano.

“Incluso si no cree en el covid-19... al menos simplemente use la máscara para no infectar o poner en riesgo a otras personas”, dijo Levario, en un intento por llamar a la conciencia de la ciudadanía.