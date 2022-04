En 2017, una mujer latina que reside en Estados Unidos sufrió un derrame cerebral días después de dar a luz a su tercera hija y por poco pierde la vida. Según explicó Noelia Gutiérrez, quien en aquel entonces tenía 29 años, estuvo en las puertas del cielo, donde le dijeron que “aún no era su tiempo”.

“Estábamos cenando en casa, compartiendo y de repente me da un dolor de cabeza, un dolor de cabeza distinto a todos los demás y ya después fue una nube. Me comenzaron a dar convulsiones, no podía mover el lado derecho del cuerpo”, dijo la mujer, cuya historia fue dada a conocer por el programa ‘hoy Día’ de la cadena Telemundo.

Su situación era delicada y los médicos le dijeron que sus esperanzas de sobrevivir eran pocas. Fue durante este momento complicado que Noelia afirma haber vivido una experiencia divina.

“Yo sé que cuando estuve caminando y toqué la puerta para entrar me dijeron: ‘No, no es tu tiempo, tienes que devolverte, aún no te toca”, expresó.

Tras recibir atención médica de emergencia y pasar una temporada en el hospital, la mujer tuvo que aprender a llevar a cabo labores básicas.

“Lo más difícil para mí fue la recuperación, el depender de alguien más para todo, el no saber de mí. Tuve que aprender a hacer todo, a hablar, comer, luego a manejar”, señaló.

Foto: Telemundo / captura

Aunque la recuperación fue larga y complicada, Noelia asegura que su deseo de estar con sus hijas y recuperar su vida normal la impulsaron a salir adelante. Ahora, advierte a otras mujeres para que no pasen lo mismo.

“Mi mensaje para las mamás, para las mujeres jóvenes es que escuchen a su cuerpo, a veces la rutina, el cansancio, el cuidar tanto de otros y no de ti influye bastante”, señaló.

Investigaciones señalan aumento de derrames cerebrales en embarazadas

La BBC señaló que la tasa de derrames cerebrales entre embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz se ha incrementado de forma “sustancial” en los últimos diez años, afirma una investigación en Estados Unidos.

Los científicos de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país analizaron los datos de los registros nacionales que incluían entre 5 y 8 millones de altas en 1.000 hospitales entre 1994 y 2007.

Compararon las cifras con los de internamientos de mujeres embarazadas o en período posparto a causa de un derrame cerebral y encontraron un incremento de 54% en ese período.

Entre las mujeres embarazadas hubo un incremento de 47% en las hospitalizaciones debido a un derrame y entre aquellas que habían dado a luz en las pasadas 12 semanas -el período posparto- el incremento fue de 83%.

Los investigadores llevaron a cabo el análisis al notar que había habido más hospitalizaciones de mujeres de entre 25 y 34 años embarazadas o que habían dado a luz, que entre aquellas de mayor o menor edad.

Los científicos no saben qué es lo que ha podido causar este incremento en la población pero encontraron que en algunos de los casos las mujeres presentaban hipertensión, principalmente entre las que estaban en periodo posparto.