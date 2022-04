Un hombre decidió cancelar su boda porque su prometida casi mata a su perro. El sujeto, de 28 años, fue pareja de la mujer desde 2018, y hace seis meses se comprometió con ella. Por medio de sus redes sociales, el joven compartió detalles del hecho y reveló los motivos que lo llevaron a repensar su decisión de casarse.

“El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, relató el hombre, según consigna el diario New York Post.

Los problemas comenzaron a las 5 am del día siguiente. A esa hora, su novia lo llamó desesperada, asegurando que su mascota se había puesto mal. “Estaba ebria, así que le dije que tomara un taxi y fuera a la clínica veterinaria de emergencia”, continuó narrando el sujeto.

“Cuando llegué allí, parecía que no había dejado de llorar durante horas y ni siquiera podía hablar. Dos de sus amigas estaban allí, así que me dijeron que mi perro estaba vivo pero no se encontraba bien. Sentí pena por ella durante 10 minutos mientras esperaba al veterinario”, añadió.

Entonces, el médico se acercó y le dijo que el can había comida grandes cantidad de alcohol y chocolate.

“Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, escribió el joven, bastante indignado.

Él estaba furioso porque ella no había seguido sus instrucciones de mantener al perro alejado de la fiesta y le permitió comer cosas que pusieron en peligro su vida. Tras ello, tomó la decisión de terminar la relación.

“Cuando llegamos a casa, le dije a mi prometida que hiciera las maletas y saliera de mi casa y de mi vida”, aseguró. “Le dije que le dijera a sus invitados que la boda se cancela, y yo le diré a los míos. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue”.

Foto: Referencial / Pixabay

Algunas horas después, familiares y amigos de la chica ‘bombardearon’ al hombre con mensajes diciéndole que estaba loco por hacerle esto después de cuatro años y a poco de contraer matrimonio.

“Comenzaron defendiéndola, pero rápidamente se convirtió en insultos”, señaló. “Lo lógico para mí era buscar consuelo en mis amigos y familiares. No. Todos estaban de acuerdo. Mi mamá dijo: ‘Bueno, fue un error, no lo hizo a propósito, además, ¡el perro no murió!’”.

Y no fue solo su madre quien no estuvo de acuerdo con él, ya que tanto su hermana como su padrino sugirieron que era una reacción exagerada.

Sin embargo, el joven asegura que su decisión va más allá de lo sucedido con el perro. Su expareja, según explicó, había hechos otras cosas descuidadas y potencialmente peligrosas en el pasado, y le preocupaba que pudiera causar más daño.

“Ella es negligente e irresponsable y no quiero quedarme y posiblemente ver a nuestro hijo morir en un accidente automovilístico algún día porque estaba enviando mensajes de texto o porque olvidó ponerse el cinturón de seguridad”, concluyó el usuario. “Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana (o animal)”.

10 alimentos prohibidos para perros

Bien es sabido que muchos dueños de mascotas comparten ciertos manjares con sus perros a la hora de comer, pero para evitar problemas con tu perro tienes que ser consciente que hay ciertos alimentos que no debes compartir, señala el portal riosecoclinicaveterinaria.es.