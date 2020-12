Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento nos ayuda a contextualizar lo que Cory Schneider hizo por un hombre en apuros económicos gracias al poder de las redes sociales. La historia del noble acto de este buen samaritano comienza cuando hace unos años su difunta abuela le obsequió su auto modelo Ford Crown Victoria de 1997 después de perder su vehículo en un accidente. Pero cuando este residente de St. Petersburg, Florida, de 34 años de edad planeaba mudarse de vuelta a Carolina del Norte, se percató que su ciclo con el carro había acabado, por lo que decidió continuar con la cadena de favores y recurrió a la sección local de su ciudad en Reddit para encontrar a alguien que de verdad lo necesitara.

“Auto modelo Ford Crown Victoria de 1997 — blanco — cerca de los 160,000 kilómetros, mayormente conducido por una abuela. Luce condenadamente bien para ser un auto de 24 años de antigüedad”, escribió en la ahora eliminada publicación que hizo en Reddit, reportó el diario Tampa Bay Times que recogió su historia . “Quiero ayudar a cualquiera que necesite un auto gratis… sé que recibiré una avalancha de mensajes directos y probablemente me arrepienta de haber hecho esta publicación, pero escríbanme si tú o alguien que conozcas necesite este tipo de ayuda”, añadió, sin imaginar que unos días después, tendría en su bandeja de entrada alrededor de 20 mensajes.

“Como uno sospecharía, con todo este tema del COVID-19, la gente está perdiendo sus empleos, y plantea desafíos en su voluntad de subirse a los autobuses y cosas así”, precisó el buen samaritano, al tiempo que dijo que se aseguró en ser muy específico en su oferta que la persona que elija deberá hacerse responsable de cualquier costo relacionado con la transferencia del título de propiedad y el registro del vehículo. El auto tenía llantas nuevas, una batería nueva y un arreglo reciente de suspensión, pero sabía que su nuevo dueño tendría que tener los recursos para darle el mantenimiento correspondiente.

“Pese a que es un buen auto, hay ciertas cosas asociadas con tener un auto de 24 años de antigüedad que no pueden evitarse”, precisó Schneider, que finalmente escogió como el flamante propietario del vehículo a Mark Selby (31), un maestro substituto de educación intermedia que fue nominado en la publicación de Reddit por su amigo Michael Perry. Un par de meses antes, Selby había destruido su carro y se movilizaba a su trabajo con la ayuda de su madre, con la que vive como su cuidador. “Cuando recibí la llamada, sentí que iba a llorar. He estado bien estresado últimamente”, precisó el también residente de St. Petersburg.

Michael lo llevó en su auto hasta la casa de Schneider, no sin antes hacer una parada rápida para comprarle unas cervezas en señal de agradecimiento; sin embargo, lo que Selby no sabía es que otra sorpresa le aguardaba: otro usuario de Reddit que vio la publicación y le obsequió 400 dólares, que el buen samaritano depositó en la guantera. “Un auto gratis no siempre es necesariamente gratis”, dijo el donante, identificado como el empresario local Marcel Gruber. “No sabía a quién se los estaba entregando, pero imaginé que, si era alguien en necesidad de un vehículo así, entonces los costos de registros al menos estarían cubiertos”, dijo.

Schneider dijo que en estos días siente que muchas personas en Internet lo único que hacen es gritarse unas a otras y que regalar un auto fue un bonito detalle, especialmente a otro vecino de St. Petersburg con el que pudo entablar una relación amical a partir de un desinteresado gesto. Selby planea pagar el favor algún día y uno de sus sueños es el de construir un orfanato para ayudar a los niños. Por lo pronto, señaló que este regalo lo ayudará a superar el difícil momento por el que atraviesa y actos como este demuestran una vez más que siempre es mejor dar que recibir.

